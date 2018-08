First Aid Kit tänder egna fyrverkerier

1. Rebel heart 2. It's a shame 3. Stay gold 4. The lion's roar 5. Hem of her dress 6. King of the world 7. You’re no good 8. Emmylou 9. Fireworks 10. Nothing has to be true Extranummer: 11. Breathe 12. You are the problem here 13. Vikken då 14. My silver lining