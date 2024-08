Deep Purple går från botten till toppen

1. Highway star 2. A bit on the side 3. Hard lovin’ man 4. Into the fire 5. Uncommon man 6. Lazy sod 7. Lazy 8. Portable door 9. Anya 10. Bleeding obvious 11. Space truckin’ 12. Smoke on the water Extranummer: 13. Caught in the act 14. Hush (Joe South-cover) 15. Black night