Veckans spellista: metal som vidgar vyerna

Publicerad: Mindre än 20 min sedan

helskärm Indonesiska trion Voice of Baceprot börjar bli ett namn i den globala metalvärlden.

SPELLISTA Mångfacetterad metal från världens alla hörn.



”RAGING STEEL”

Kryptos

Likt en adrenalinstinn ångvält jämnar indiska Kryptos marken med sin fasligt festliga 80-talsfärgade heavy metal.



”THE SNAKE”

Nūr

Israelisk svärta i gränslandet mellan post-metal och sludge. Spana också gärna in genre- och landskamraterna Dukatalon och Östra Torn (som också delar bandmedlemmar).



”ERDŐ”

Förkrossande fin progressiv metal med ungerskt ursprung. För fans av Soen och samtida Katatonia.



”GOD, ALLOW ME (PLEASE) TO PLAY MUSIC”

Voice of Baceprot

Enligt Metal Archives finns över 2000 metalakter i Indonesien. En av dem är trion Voice of Baceprot, vars budskap berör ända in i benmärgen.



”TIGA TITIK HITAM”

Burgerkill

Vi stannar i Indonesien ett tag till. Denna gång med en kultförklarad kvintett som har rört om i den inhemska grytan sedan 1990-talet.



”RITES OF SPECTRAL FILTH”

Zuriaake

Black metal-scenen i Kina växer så det knakar. Zuriaake är ett av de mest spännande namnen, liksom Black Reaper och experimentella Sigh.



”MOOT SET WAAS”

Crescent

Egypten huserar inte bara pyramider och balsamerade faraoner, utan även en egyptisk motsvarighet till Behemoth.



”THE OAK”

Aramaic

Kvartetten Aramaic sitter hemma på kammaren och knåpar på högklassig dödsmetall, långt ifrån Dubais glassiga resorts och pulserande dansgolv.



”WOLVES OF CHAOS”

Kaoteon

Efter att ha fängslats för satanism i hemlandet Libanon flyttade akten till Nederländerna, där de fortsätter att skapa blackened death. Ibland tillsammans med svenska Adrian Erlandsson på trummor.



”POBRE DE DIREITA”

Warkrust

Krispig crust från Brasilien. Sångerskan Anne måste vara headhuntad från helvetets käftar.



LYSSNA PÅ SPELLISTAN HÄR!



Följ Aftonbladet Musik på Facebook för full koll på allt inom musik

Publisert: Publicerad: 13 oktober 2021 kl. 08.00