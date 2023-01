Mejla Håkan Steen

LISTAN: Allt vi hittills vet om årets album

Håkan Steen väljer fem saker i musikvärlden

Varje fredag turas musikredaktionens medarbetare om att dela med sig av åsikter, tips och nyheter.

Den här veckan försöker Håkan Steen skaffa sig koll på skivåret 2023.

helskärm Lana Del Rey släpper sitt nya album ”Did you know that there’s a tunnel under Ocean Blvd” den 10 mars.

Sikten i kristallkulan är alltjämt ganska grumlig, det känns som att trenden att hålla sina albumplaner hemliga så länge som möjligt för maximal flexibilitet på en ombytlig streamingmarknad bara växer sig starkare.

Men en del har trots allt sipprat ut, i alla fall vad gäller vårens skivsläpp.

I stjärnligan hittar vi nya album från Måneskin (20/1), Sam Smith (27/1), Ellie Goulding (3/2), Shania Twain (3/2), In Flames (10/2), Rolling Stones (10/2, livealbum), Paramore (10/2), Pink (17/2), Gorillaz (24/2), Miley Cyrus (10/3), Lana Del Rey (10/3), Metallica (14/4) och Christina Aguilera (31/5).

En hel del talar också för att vi under året får se släpp från Cardi B, Diddy, Dua Lipa, Ed Sheeran, Rihanna, Frank Ocean, Janet Jackson, Jennifer Lopez, Azealia Banks, The Killers, Janelle Monáe, Kylie Minogue, Morrissey, Jay-Z, Noel Gallagher’s High Flying Birds, Queens Of The Stone Age, Peter Gabriel, Courtney Love, Paul Simon, Travis Scott, Olivia Rodrigo, Bruce Springsteen (”Only the strong survive vol 2”), Pearl Jam, A$AP Rocky, Nicki Minaj, Green Day, The Cure, Justin Timberlake, Rita Ora och Selena Gomez.

Vad gäller svenskt kommer Bob Hund (26/1, första delen av ett nytt album där den andra släpps framåt sommaren), Johan Airijoki (27/1), Eagle-Eye Cherry (27/1), ett hyllningsalbum till Olle Adolphson med bland andra Mando Diao och Moonica Mac (3/2), Marit Bergman (17/2), Fever Ray (10/3), Europe, Gyllene Tider, Deportees, Lisa Ekdahl, Lisa Miskovsky, Maja Kristina Strömstedt, Fake Names (Dennis Lyxzén med flera) och Skott.

Oväntat lite är känt om retroåret men den första riktigt stora händelsen i den vägen är förstås Bob Dylans nya ”Bootleg series”-volym ”Fragments – Time out of mind sessions (1996-1997)” som dyker upp 27 januari.

Personligen ser jag fram emot nya plattor med Margo Price (13/1), James Yorkston, Nina Persson & The Second Hand Orchestra (13/1), Dave Rowntree (23/1), Ron Sexsmith (17/2), Philip Selway (24/2), Algiers (24/2), Romy, Bat For Lashes, The National, Jenny Lewis, Everything But The Girl, Grimes, The Libertines, Wet Leg, Michael Stipe, Doug Paisley, My Bloody Valentine och, vad det verkar, såväl Phoebe Bridgers som Boygenius.

Men, som alltid, en del lär ändras och mycket lär i vanlig ordning tillkomma.

helskärm Iggy Pop låter bra på nya albumet ”Every loser”.

2. Iggys nytändning håller i sig

Årets första släpp av något slags dignitet anländer faktiskt redan i dag. Iggy Pops nittonde soloalbum ”Every loser” visar att den fina formen från föregångarna ”Post pop depression” och ”Free” och för den delen konserten i Stockholm i somras håller i sig. På ”Every loser” kompas han av bland andra Duff McKagan från Guns N’ Roses och Chad Smith från Red Hot Chili Peppers och levererar vad som känns som ett inte överdrivet konsekvent men ganska underhållande tvärsnitt av olika Iggy-faser. Från skevt Stooges-larm i ”Modern day rip-off” till ”Blah blah blah”-slipad rock i ”New Atlantis”, via primitiva attacken ”Neo punk” och charmiga bagatellballaden ”Morning show”.

helskärm Efter sju år är det äntligen ett nytt album på gång med PJ Harvey.

3. Efterlängtat från Harvey

Möjligen känns det inte så, för hon har släppt skivor med demos och rariteter längs vägen, men det är snart sju år sedan PJ Harvey gav ut sitt tämligen monumentala senaste studioalbum ”The Hope Six demolition project”. 53-åringen erkänner att det tagit tid att bli nöjd men nu ligger en än så länge datum- och titellös uppföljare äntligen klar. Harvey har sagt att hon har låtit sig inspireras av bland annat Bob Dylans ”Rough and rowdy ways”, Jonny Greenwoods filmmusik och, inte minst, Anna von Hausswolffs senaste album ”All thoughts fly” (”it knocked me sideways”). Förmodligen den skiva jag ser fram emot mest i år.

helskärm I mars släpper Martin Gore och Dave Gahan sitt första Depeche Mode-album som duo.

4. Ett nytt Depeche Mode

Jag trodde ärligt talat inte att Depeche Mode skulle orka ta sig vidare som duo efter Andy Fletchers död. Den sortens betydelse för kemin i gruppen verkar han ha haft. Men trion hade redan kommit långt med sitt femtonde studioalbum när ”Fletch” gick bort, så Dave Gahan och Martin Gore kände att det rätta var att fortsätta. Vi vet inte mycket om hur ”Memento mori” kommer att låta när albumet släpps i slutet av mars, mer än att ”pandemin och dess teman” enligt Gore lär ha satt viss prägel på låtskrivandet. Framför allt blir det intressant hur Gore och Gahan väljer att presentera sig live när de kommer till Friends Arena i Stockholm 23 maj.

helskärm Thin Lizzy på Hovet i Stockholm i maj 1979. Från vänster: Phil Lynott, Gary Moore och Scott Gorham.

5. Lizzy-magi deluxe

När vi snackar tidernas vassaste livealbum är det omöjligt att komma runt Thin Lizzys ”Live and dangerous” från 1978. Dubbeln fångar Phil Lynott och hans själfullt riffande Dublin-band precis på toppen, dynamiskt producerad av Tony Visconti. Det hävdades länge att ”Southbound”, ”Dancing in the moonlight”, ”The rocker” och de andra klassikerna inte alls lät så där fabulösa i verkligheten utan att plattan var full av pålägg och efterhandsfix. Lizzy-lägret ämnar nu begrava den myten en gång för alla. En ny deluxe-box om åtta cd rymmer samtliga sju konserter som låg till grund för albumet, nymixade från originaltejperna. Släpp: 20 januari.

helskärm Den förträfflige Robert Ellis har spelat in en förträfflig John Prine-cover.

Fem låtar: några olika sorters singer-songwriters

”SOUVENIRS”

Robert Ellis

Det lär äntligen vara en uppföljare på gång till fyra år gamla albumet ”Texas piano man”. I väntan på den bjuder han som brukar kalla sig ”Hillbilly Joel” på en utmärkt John Prine-cover.



”TURNING STONES”

Tommy Prine

Och på tal om Prine: hade helt missat att låtskrivarlegendens yngste son Tommy har börjat släppa musik. 27-åringens andra singel bekräftar med besked det där om äpplet och trädet. Debutalbum kommer under året.

helskärm Joakim Berg och Maria Jane Smith har fjolårets största stora låt ihop.

”PEER PRESSURE”

I’m Kingfisher feat. Vilma Flood & Bebe Risenfors

Thomas Jonsson har släppt musik länge men fortsätter imponera och vidga idén kring vad hans I’m Kingfisher kan vara. Det senaste vi hör från den stundande plattan får han finfrämmande i studion av Vilma Flood (även hon albumaktuell i vår, för övrigt) och Tom Waits-bekante multimusikerveteranen Bebe Risenfors.



”DID YOU KNOW THAT THERE’S A TUNNEL UNDER OCEAN BLVD”

Lana Del Rey

Brukar kanske inte höra till de allra största fansen men den här beslöjade balladen, tillika titellåt på kommande mars-albumet, har något. Lika behagligt drömsk som uppgivet sorgsen. En rad som ”love me until I love myself” är svår att skaka av sig.



”SOMMAREN”

Joakim Berg & Maria Jane Smith

”När vinden sliter i din märkesrock så är du först att byta håll/Har du någonsin stått upp för nåt som ingen annan bryr sig om?”. Dagen innan julafton släpptes förra årets sista omistliga låt, passande nog en stillsamt politisk sång om hopp.



LYSSNA PÅ LÅTARNA HÄR!



