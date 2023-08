LISTAN: Kan man lyssna på Rammstein med gott samvete?

Den här veckan reflekterar Sofia Bergström över de bekymrande anklagelserna mot Rammstein-sångaren och lyssnar på framtidens rock.

helskärm Till Lindemann på Rammsteins konsert på Stockholms stadion 2019. Just nu utreds den tyske sångaren för bland annat sexuella övergrepp, grooming och våldtäkt.

1. Kan man lyssna på Rammstein med gott samvete?

Den frågan har jag ställt mig flera gånger under sommaren. Det var i början av juni som det uppdagades att flera kvinnor anklagade Rammsteins sångare Till Lindemann för sexuella övergrepp, grooming och våldtäkt och att åklagarmyndigheten i Berlin hade inlett en förundersökning.

Det senaste som har hänt är att Tysklands största nyhetssajt Der Spiegel inte längre tillåts rapportera om den pågående utredningen, efter en begäran av Lindemanns advokater.

Jag lär få anledning att återkomma i ämnet, och till frågan ovan, men enbart det obestridliga faktum att unga kvinnor har blivit noggrant utvalda att stå längst fram på Rammsteins konserter och sedan bjudits in till intima fester med den 60-årige frontmannen kastar en mörk skugga över det tyska bandet.

I ett inlägg på Instagram skriver trummisen Christoph Schneider att inget olagligt har ägt rum på sångarens fester, såvitt han vet, men att han anser att bandkamraten har passerat en moralisk gräns. ”Ingen rök utan eld” känns som ett passande uttryck att klämma in här.

Fortsättning följer.

helskärm Nicke Andersson bildade Imperial State Electric efter att The Hellacopters gått i graven 2008. Nu återutges det svenska rockbandets tredje album på vinyl.

2. Förnyad Imperial State Electric-feber

Med ”Reptile brain music” befäste Imperial State Electric sin position som ett av landets bästa rockband. ”Dead things”, som låter som om David Bowie hade fastnat i en fasansfull feberdröm, är en personlig favorit på skivan. I samband med tioårsjubileet i början av månaden släpptes albumet på vinyl och det märks att återutgivningen är efterlängtad. ”Reptile brain music” dominerar just nu Sverigetopplistan i flera kategorier. Imperial State Electric-febern har drabbat Sverige på nytt.

helskärm Lägg Hot Wax på minnet. En vacker dag kommer de att regera rocken. Förhoppningsvis.

3. Ursinnig ung rock

Rockens framtid vilar tryggt i de ungas händer, bara äldre generationer vågar släppa taget. Hot Wax är ett av flera exempel på ursinnig ung rock som tar den gitarrdrivna musiken in i 2020-talet på föredömligt vis. Den brittiska tonårstrion bemästrar redan en blandning av postpunk, grunge och alternativ rock och på nya singeln ”Drop” frambesvärjer sångerskan Tallulah Sim-Savage all världens tonårsilska. Gillar du den lär du älska bandets debut-ep ”A thousand times” som släpptes i våras.

helskärm Under pandemin började Mikael Stanne, Stefan Lagergren, Alex Stjernfeldt, Daniel Liljekvist och Christian Jansson laborera med högkvalitativ klassisk dödsmetall. Resultatet blev Grand Cadaver.

4. ”Swedish fucking death metal”

Grand Cadaver är ett av många band som föddes under pandemin. Debutskivan ”Into the maw of death”, där melodisk dödsmetall av Göteborgskt snitt möter skoningslös Stockholmsdöds, blev internationellt omtyckt och snart är uppföljaren ”Deities of deathlike sleep” här. Ännu en gång står distade motorsågsgitarrer och Mikael Stannes osvikligt starka growlsång i främre ledet, stabilt uppbackade av en blytung rytmsektion. Själva beskriver bandet sin musik som ”Swedish fucking death metal”. Det räcker egentligen så.

helskärm Trion Voice of Baceprot både hyllas och hatas i metalkretsar.

5. Inspirerande indonesisk metal

För två år sedan tipsade jag om Voice Of Baceprot, en indonesisk metaltrio som då hade två singlar i ryggen. I somras släppte bandet sitt första fullängdsalbum ”Retas” som även den visar prov på lovande alternativ metal i System Of A Downs och Rage Against the Machines kringelkrokiga fotspår. Som unga muslimska kvinnor bryter bandet viktiga barriärer. I en ny matig intervju i musiktidningen NME berättar medlemmarna om kritiken, sexismen och dödshoten som tyvärr har blivit vardagsmat ända sedan de plockade upp sina instrument. Det är tankeväckande läsning.

Fem låtar: slitstark rock och dödsfarlig sludge



”TWICE”

Graveyard

Göteborgarna gör ännu en gång rock som är lika slitstark som skinnpajen som hänger i hallen. Den analoga inspelningen ger en krispig ljudbild som värmer lika skönt som sensommarsolen. Den 29:e september är albumet ”6” äntligen här.



”METAL WARRIORS”

Black Mask

Mexico City-kvintetten utmärkte sig på festivalen Muskelrock på Tyrolen i somras. Med sångerskan Liz ”Riot” Javier i spetsen gick heavy metal-akten till attack – och segrade. Senaste singeln är även den stridslysten.

helskärm Det är väl ganska uppenbart att mexikanska Black Mask lirar heavy metal?

”TAKE SHAPE”

Code Orange feat. Billy Corgan

Sommarens coolaste samarbete. När Smashing Pumpkins-frontmannens sällsynt nasala stämma möter de unga hardcore-tungviktarna i Code Orange tänds en glödande gnista som riskerar att sluta i en explosion.



”TORAJYVÄ”

Kita

Kita är finska för käke. Oerhört passande eftersom den finska dödsmetall/sludge-akten slukar dig hel. Efter ett möte med skivan ”Tyhjiö” är du en sorglig sörja av skelettspillror och köttslamsor.



”IMPURE FIRE”

Asagraum

Jag blev nästan fysiskt omkullkastad av den nederländska aktens fullängdsdebut ”Potestas magicum diaboli” för sex år sedan. Liknande effekt har första singeln från kommande albumet ”Veil of death, ruptured”.



