Född: I Limhamn utanför Malmö 2 april 1959.

Bor: Hus i Malmö.

Familj: Fru och två vuxna döttrar.

Karriär i korthet: Bildade det blues- och r’n’b-rotade rockbandet Wilmer X 1978, då under namnet Wilmer Pitt. Skivdebut 1980, albumdebut året därpå. 15 album med Wilmer X, däribland ”Teknikens under” som blev det bredare genombrottet 1988 och ”Mambo feber” från 1991 som innehöll Svensktoppssuccén ”Vem får nu se alla tårar?” och gjorde dem till ett av landets största rockband. Wilmer X behöll den positionen under större delen av 90-talet men tog en paus efter albumet ”13 våningar upp” 2005, varvid Hellberg satsade på en framgångsrik solokarriär med ett mindre rockigt och mer roots-orienterat uttryck. Wilmer X återuppstod för turnéer 2011 samt 2018 och 2019. Hellberg gjorde även 1995 ett album med Per Gessle under namnet The Lonely Boys. Har tilldelats Johnny Bode-stipendiet, Piraten-priset, Fjellis-priset och Malmö Stads Kulturpris. Tidigare i somras utsågs han av en konkurrenttidning till ”Årets skåning”.

Soloalbum: ”Röster från södern” (med Peps Persson, 1994), ”Xtrem” (2001), ”Snackbar blues” (2006), ”En tiger i tanken” (2007), ”En modern man” (2009), ”Flod av eld” (2011), ”Vad har han i huvudet?” (2014), ”Vägen västerut” (2016).

Aktuell: Släpper nya albumet ”Goda tider rullar in” 28 augusti.