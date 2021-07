Jackson Browne gör bra Jackson Browne-musik

helskärm Jackson Browne har släppt sitt första studioalbum på sju år.

ALBUM 49 år efter skivdebuten vill Jackson Browne fortfarande något med sin musik. ”Downhill from everywhere” är en sympatisk mix av patos och genuint låtskrivarhantverk.



Jackson Browne

Downhill from everywhere

Inside/Warner



ROCK Jackson Browne har inte gjort ett studioalbum på sju år, och förmodligen är det en bra grej. För femtonde plattan, släppt på eget bolag, känns som betydligt mer än den sorts förströelse för en stenrik kalifornisk 72-åring som det lätt hade kunnat bli.

Med andra ord låter det inte som att han ljuger när han döper öppningsspåret till ”Still looking for something”.

49 år efter debuten är Browne fortfarande mån om att berätta, om kärleken, åldrandet och tillståndet i världen.

I huvudsak handlar det alltjämt om samma sorts halvakustiska singer-songwriterpop som han bildade skola med på 70-talet, och alls inget fel i det. Få gör Jackson Browne-musik bättre än han själv. Lyssna till exempel på balladen ”A human touch”, en intim duett med Brooklyn-sångerskan Leslie Mendelson.

Jag ställer mig möjligen lite tvekande till de latin- och spanskinfluerade momenten, främst den vykortsaktiga texten i obefogat långa finalnumret ”A song for Barcelona”.

Men när Browne i titellåten laddar rösten med patos och sjunger om hur vi behandlar vår planet blir jag påmind om varför jag en gång i tiden föll så hårt för ”Lives in the balance”.

Och ”Minutes to downtown” eller ”A little soon to say” är bara genuint låtskrivarhantverk av en sort som det är väldigt svårt att få för mycket av.

BÄSTA SPÅR: ”A human touch”.



