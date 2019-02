Jessica Andersson väcker skratt och tårar

1. På dejt med mej 2. You shook me all night long 3. Sharp dressed man 4. Kom 5. Jag ljuger så bra 6. Kalla nätter 7. Give me your love 8. Fötterna på marken/Min lilla hand/Septembermorgon 9. Mamma 10. Aldrig aldrig 11. Calleth you, cometh I 12. Där det är grönt 13. Blivande make 14. Can’t hurt me now/Vindarna vänder oss 15. Go slow 16. Party voice Extranummer 17. I did it for love