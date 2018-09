Skivrecensioner + FÖLJ

Vackert extramaterial från First Aid Kit

Foto: Sony Det verkar som att First Aid Kit aldrig får slut på briljanta melodier.

MUSIK 14 september 2018 07:30

ALBUM Låtarna på First Aid Kits nya ep kom aldrig med på hyllade ”Ruins”.

Men de är lika starka som albumet de ströks från.

++++

First Aid Kit

Tender offerings (ep)

Columbia/Sony



POP I det kalla januarimörkret släppte First Aid Kit sitt kanske ärligaste album hittills.

”Ruins” följde två tydliga mönster.

De explosiva kärleksförklaringarna ”Fireworks” och ”It’s a shame” var så överväldigande att de nästan framkallade känslomässigt illamående.

Andra gånger tömde systrarna hjärta och själ i ömhudade ballader. De små tonartshöjningarna i låtar som ”Nothing has to be true” och ”Hem of her dress” var nog för att hjärtat skulle stanna upp.

Men gemensamt för de krossade kärlekslåtarna var att de präglades av den amerikanska folkmusiken.

”Tender offerings” innehåller fyra låtar som aldrig kom med på albumet men som First Aid Kit tyckte att världen borde få höra ändå.

Folkmusiken hörs inte lika tydligt men kärleken och ärligheten finns kvar. Här ventilerar Klara och Johanna Söderberg sina innersta tankar och känslor utan att följa några ramar.

Duon öppnar med nästan sju minuter långa ”I’ve wanted you”. Klara Söderberg sjunger över sin plockande gitarr om att ha längtat i en evighet.

För varje minut växer sig desperationen allt större och i den återkommande raden ”I’ve wanted you for so very long” går rösten upp i skör falsett. Den brister lite mer för varje gång.

”Ugly” är en tydlig avstickare och det närmaste renodlad pop First Aid Kit någonsin har kommit. I den melankoliska pianoballaden sjunger de om förödande självtvivel:

”I thought being skinny was the answer to all my problems, thought if you found me pretty then I’d be fine”.

Det är rörande när de kommer fram till att en inte behöver ändra på sig för att finna lycka.

Lika stark är avslutande ”All that we get”. Den fängslande melodin och First Aid Kits prickfria harmoni är tillsammans överväldigande.

Och jag blir illamående av alla känslor igen.



LÄS FLER SKIVRECENSIONER HÄR!



LÄS ÄLDRE SKIVRECENSIONER HÄR!



Följ Aftonbladet Musik på Facebook för full koll på allt inom musik

FAKTA BONUS BÄSTA SPÅR: ”Ugly” för den viktiga texten och ”All that we get” för den briljanta melodin.

VISSTE DU ATT… låten ”Postcard” från ”Ruins” tog tre år att skriva?

LYSSNA OCKSÅ PÅ: Senaste albumet ”Ruins” och Anna Ternheims ”All the way to Rio”. LÄS MER

LÄS OCKSÅ First Aid Kit tänder egna fyrverkerier

LÄS OCKSÅ Avslappnad och försonad Paul Weller

LÄS OCKSÅ Ett ufo har landat

14 september 2018 07:30