Miriam Bryant lyser i de svenska låtarna

1. Raised in rain 2. Det är livsfarligt att luta sig ut 3. Du med dig 4. Rocket 5. One last time 6. Oaoae vi förlorade 7. Allt jag behöver 8. Bloody mother fucking asshole (Martha Wainwright-cover) 9. How did I find you 10. Blåmärkshårt (mi amor) 11. Passa dig 12. Push play 13. Everything 14. Svart bil/Black car 15. Neråt/uppåt Extranummer: 16. Rockenroll, blåa ögon - igen (Håkan Hellström-cover) 17. Ett sista glas



Här kan ni se Miriam Bryant i vår: Umeå 8/2, Luleå 9/2, Vara 13/2, Norrköping 14/2, Kalmar 15/2, Uppsala 16/2, Örebro 20/2, Karlstad 21/2, Falun 22/2, Västerås 27/2, Linköping 28/2, Gävle 29/2, Stockholm 4/3, Malmö 5/3, Göteborg 6/3