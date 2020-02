Veckans spellista: solskenspop och smäll på käften-attityd

avNatasha Azarmi

Publicerad: 26 februari 2020 kl. 15.46

Foto: Frida Vega Salomonsson Nicole Sabounés Titiyo-cover är en av veckans bästa låtar.

SPELLISTA En comeback från ett visst New York-band, två starka covers och ett stort antal laddade känslor finns bland veckans utvalda låtar.



”BREATHE DEEPER”

Tame Impala

Några av de bästa minuterna från Kevin Parkers senaste album.



”GOOD BAD TIMES”

Hinds

Det låter bokstavligt talat som att Madrid-bandet spelat in sin senaste låt med gitarr, bas, trummor och solsken.



”KODAK & CODEINE”

Skott

Pauline Skött har släppt nio singlar, den ena bättre än den andra och ”Kodak & codeine” kan mycket väl vara hennes starkaste hittills.



”FYFAN VAD SKÖNT”

Dolce

”Väntar du på mig?/Fy fan vad synd för dig”. Kombinationen av Dolces drömska vispop och smäll på käften-attityd är helt briljant.



”HEAVENLY MAYBE”

Gengahr

Som MGMT, Tame Impala och Foals i ett.



”BAD DECISIONS”

The Strokes

Svårt att minnas senast de släppte en lika stark singel.



”PEOPLE, I'VE BEEN SAD”

Christine and the Queens

Över robotliknande körer och dramatisk synt sjunger Christine and the Queens varje ord med maximal känsla, inte minst i låtens ljuvliga franska partier.



”NEED YOU NOW”

Elias

Mötet mellan den mörka pianoslingan och Elias fylliga basröst är oemotståndligt vackert.



”MITT SKINN OCH BEN”

Sofia Jannok feat. Annika Norlin

När dessa två sjunger Bon Iver på svenska blir resultatet precis lika fint som väntat.



”COME ALONG”

Nicole Sabouné

Även Nicole Sabouné gör en tolkning och fyller Titiyos gamla hit med ett fängslande mörker.



