Rykande hett med In Flames och Opeth

1. The quiet place 2. Ropes 3. Cloud connected 4. Only for the weak 5. Take this life 6. Drained 7. The chosen pessimist 8. Burn 9. Behind space 10. Swim 11. Battles 12. Like sand 13. When the world explodes 14. Metaphor 15. Follow me 16. The hive 17. Clayman 18. System 19. Deliver us 20. My sweet shadow