Biljettpriser till Taylor Swifts konserter i Sverige

Så mycket kostar det att se stjärnan på Friends arena

Uppdaterad 16:39 | Publicerad 15:14

Tusentals personer från hela världen vill se Taylor Swift spela i Sverige 2024.

Så här mycket fick de betala för att få se stjärnan.

De som lyckades lägga vantarna på en biljett till Taylor Swifts konserter i Sverige kan skatta sig lyckliga. Trycket var enormt inför tisdagens biljettsläpp.

Stjärnan intar Friends arena i Stockholm under tre datum nästa år, 17, 18 och 19 maj.

Ingen visste i förväg vad biljetterna skulle gå på. Men klockan 14.00 under tisdagen fick vi svaret.

Här är priser på biljetterna till Taylor Swifts konserter i Stockholm (samtliga i svenska kronor).

helskärm Taylor Swift.

Biljettpriser till Taylor Swift i Stockholm:

Sittplats: 670–1725 kronor

Sikt från sidan: 730–1305 kronor

Begränsad sidosikt: 670–840 kronor

Begränsad skymd sikt: 670 kronor

Ståplats: 990 kronor

Främre ståplats vänster: 1610 kronor

Främre ståplats höger: 1610 kronor

Biljettpriser för VIP-paketen till Taylor Swift i Stockholm:

VIP-paket 1 (It’s been a long time coming): 8165 kronor

VIP-paket 2 (Karma is my boyfriend): 4665 kronor

VIP-paket 3 (I remember it all too well): 4165 kronor

VIP-paket 4 (Ready for it): 3665 kronor

VIP-paket 5 (It’s a love story): 3125 kronor

VIP-paket 6 (We never go out of style): 2625 kronor