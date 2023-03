Mejla Natasha Azarmi

LISTAN: Bra att Justin Bieber slutar turnera

Natasha Azarmi väljer fem saker i musikvärlden

Den här veckan ser Natasha Azarmi fram emot en av sommarens bästa festivalbokningar och applåderar en viss popstjärnas inställda turné.

helskärm Justin Bieber under sin senaste Sverigespelning på Big Slap-festivalen i fjol. Stjärnan skulle ha spelat på Tele2 Arena i Stockholm i mars men ställde in hela sin turné.

1. Bra att Justin Bieber slutar turnera

I det här jobbet har jag fått se Justin Bieber på scen två gånger under de senaste sex åren. Första gången på Summerburst i Stockholm 2017, andra gången på Malmöfestivalen Big Slap i fjol. Även om det senaste Sverige-besöket visade på stor förbättring och starkare närvaro var det tydligt att Bieber hade tröttnat på att stå på scen. Häromveckan meddelade stjärnan att han ställer in sin pågående världsturné helt och hållet.

Det är trist men inte oväntat. Och när livet på turné blir en tyngd och en plikt är det glädjande att en så stor artist som Justin Bieber faktiskt har friheten att ställa in. Att 29-åringen i dagarna gästade artistkollegan Don Toliver på scen i Los Angeles – med ett stort leende och mycket energi – tyder på att han nu väljer prestigelösa uppdrag som gör honom glad. Där ingår inte pressen av att bära en konsert helt själv.

Innebär det här slutet på Justin Bieber som liveartist? Mycket möjligt, och verkligen på tiden att popstjärnor får prioritera hälsan.

2. Gränsöverskridande duett

Få saker är finare än att se musik bryta barriärer och föra människor samman. Ja, kanske klyschigt men så sant. Jung Ho-seok, mer känd som J-Hope, är en av medlemmarna i BTS. De senaste tio åren har han rappat från den koreanska huvudstaden medan förebilden J Cole gjort skrivit samhällskritisk hiphop hemma i North Carolina. Nu har de släppt ett gränsöverskridande samarbete. ”On the street” är en tillbakalutad och melodisk duett på både koreanska och engelska om att ta sig till toppen mot alla odds.

helskärm Skådespelaren Jeff Goldblum tolkar, enligt honom, de bästa låtarna någonsin på ep:n ”Plays well with others”.

3. Jeff Goldblum tolkar världens bästa låtar

Här kommer en överraskning i musikväg. Tillsammans med sitt band The Mildred Snitzer Orchestra har skådespelaren Jeff Goldblum snickrat ihop en samling tolkningar av de bästa låtarna någonsin, enligt honom själv. Hela ep:n släpps 24 mars men bandet har redan hunnit ge ut jazziga versioner av Hank Mobleys ”A baptist beat” och ”Breakfast at Tiffany's”-ledmotivet ”Moon river”. Tyvärr står inte Jeff Goldblum för sången utan tar hjälp av Kelly Clarkson, Mattiel Brown, Rodrigo Amarante och Freda Payne vid mikrofonen.

helskärm I augusti gör Phoebe Bridgers, Lucy Dacus och Julien Baker sin första gemensamma spelning på svensk mark.

4. Boygenius till Way Out West

Inte nog med att Boygenius nyss aviserade debutalbumet ”The record” som kommer vid månadens slut. I sommar gör Phoebe Bridgers, Lucy Dacus och Julien Baker även sin första gemensamma spelning i Sverige på Way Out West. Det är bara att konstatera att Göteborgsfestivalen har kammat hem en av sommarens mest intressanta bokningar. Låtarna på trions kommande album heter för övrigt saker som ”Leonard Cohen”, ”Satanist” och ”Letter to an old poet”. Fyra helt andra smakprov från debuten finns redan ute.

helskärm Dave Grohl är värdig sin titel som rockens trevligaste man.

5. Dave Grohls fina gest

Förra månaden åkte Dave Grohl till Hope Of The Valley, ett boende för hemlösa i Los Angeles. Under 18 timmar köpte, tillagade och delade artisten ut mat till 500 personer. Den fina gesten kom i samband med snöstormarna som har drabbat delar av staden den senaste tiden. Organisationen bakom boendet har meddelat att Grohl kommer att fortsätta hjälpa till under våren, innan han ger sig ut på världsturné tillsammans med Foo Fighters i sommar. Han kallas inte rockens trevligaste man för ingenting.

helskärm Pernilla Fors och Erik Månsson är duon Nayad.

Fem låtar: hudlösa berättelser om kärlek



”FAR AWAY FROM REASON”

Nayad

Duon Nayad bor i Hägersten i Stockholm men deras musik har redan hunnit ta sig ut i världen. Kanske har du till exempel hört den i Netflix-serien ”Emily in Paris”. Deras andra ep förmedlar känslan av en trygg famn, vilket hörs tydligt i de omsorgsfulla melodierna och den vackert mjuka sången.



”I WISH SOMEONE WOULD CHEAT ON ME”

Amanda Jerlov

Vid första anblick kan Amanda Jerlovs önskan om att bli bedragen verka något unik. Men temat om att hoppas på något, vad som helst, som kan röra om i gamla vardagliga livsrutiner träffar oväntat hårt. Särskilt när sången är så övertygande som Amandas.



”I NEED HER”

Addeyee

Adrian Norén har tidigare spelat med artister som Linn Koch-Emmery och Boys And Ivy. Nu står Norén själv i fokus och som Addeyee gör han utsökt psykedelisk pop. Den här gången om att behöva någon och bli behövd tillbaka. Mer finns att avnjuta på ep:n ”Spår” som kommer i vår.

helskärm Jackie Mere förtjänar ett av årets stora genombrott.

”IT AIN’T ME”

Jackie Mere

Göteborgsartisten Jackie Mere bestämde sig för att satsa på musiken när hon sjöng på hemstadens gator som tioåring. Debutsingeln är en omedelbar poplåt där Jackie sjunger coolt och självsäkert men egentligen kämpar mot rädslan för att släppa in någon på djupet. Det här borde bli ett av årets stora genombrott.



”POSTKOD”

Josef Slunge

Det låter som tankar nedskrivna i ett svep klockan fyra på morgonen. Känslorna och tonlägena på debutalbumet är många men Josef Slunges berättande alltid lika innerligt. Favoriten från ”Ikväll, inatt, men aldrig imorgon” är en ärlig och hudlös förhoppning om att en dag få dela adress med någon.



LYSSNA PÅ LÅTARNA HÄR!



