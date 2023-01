Zara Larsson bjuder in till futuristisk 80-talsfest

SINGEL Dagens popstjärnor verkar nästan undantagslöst förr eller senare falla ner i fluffigt åttiotal.

Men Zara Larsson broderar givetvis ut med kaxig estetik och feministiskt budskap.



POP 80-talet upphör aldrig att utgöra outsinlig inspiration för popmusiken. Några av de senaste årens största hits är direkt sprungna ur det axelvadderade decenniet. The Weeknds ”Blinding lights”, Ed Sheerans ”Bad habits”, Harry Styles ”As it was”.

Nu har turen kommit till Zara Larsson. På nya singeln ”Can’t tame her”, som framförs på P3 Guld i morgon, spelar 25-åringen från Tallkrogen på samma strängar. Låten verkar ha lånat sina påstridiga trummor från A-has ”Take on me”. I videon gifter hon dem med estetiken från 90-talets popdivor (låten är producerad av Grammy-belönade Danja som bland annat jobbat med Britney Spears) och en futuristisk färgskala. Slutprodukt: studsiga 80-talssyntar och call and response-körer som manar till att dansa lika yvigt som Bruce Springsteen och Courteney Cox i ”Dancing in the dark”-videon.

Zara Larsson har gjort pop i de flesta former, men just den här typen har vi inte riktigt hört från henne förut. Temat är mer än klassiskt: klubben har stängt men vi tänker fasiken inte gå hem! Natten är fortfarande ung! ”Girls just want to have fun”!

Larssons röst är omisskännlig och kapabel till små underverk. Energin och närvaron är alltid lika frapperande. Hade det inte varit för den kunde låten möjligen passera som pastisch.

Och bakom refrängen, med sitt osvikliga partyanslag, döljer sig givetvis ett viktigt, feministiskt budskap: ”No, you can’t tame that girl/’Cause she runs her own world”. Vilket inte bara är tomt snack. I fjol tog artisten kontroll över hela sin låtkatalog och singeln släpps på hennes nystartade skivbolag.

Zara Larsson är vår mest självklara popstjärna, ett faktum som hon accentuerar på första singeln från sitt kommande, fjärde album. Samtidigt föds en längtan efter någonting ännu mer personligt. Det ska bli intressant att se var hon tar vägen när festen har bedarrat.



