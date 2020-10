Little Richard var gnistan som tände nästan allt

Av: Markus Larsson

Publicerad: 06 oktober 2020 kl. 08.18

Uppdaterad: 06 oktober 2020 kl. 09.46

▪ Den amerikanska musiken är lika stor och stormig som landets historia.

▪ Det är ett soundtrack om fattiga och rika, tragedier och optimism, krig och rasism.

▪ Inför presidentvalet skriver Markus Larsson om tio låtar som skakade, lyfte och förändrade USA.

2. ”Tutti frutti” (Little Richard, 1955)

Om rocken har en egen Bibel lyder inledningen av Skapelseberättelsen i Första Moseboken så här:

”I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Och jorden var öde och tom, och mörker var över djupet, och Guds Ande svävade över vattnet. Och Gud sade: "Awopbopaloomopalopbombom! ", och det var rock’n’roll.”

Little Richard och ”Tutti frutti” är atombomben som inte skadar någon och förändrar allt. Inget hade varit lika ”palopbombom” i dag utan den underbara dåren Richard Wayne Penniman från Macon, Georgia. Han var gnistan som tände Beatles, Elvis Presley, The Rolling Stones, David Bowie, Madonna, Lady Gaga, glamrock, disco, punk, hiphop, det mesta av nästan allt.

En låt behöver inte klä ut sig till allvar och politik för att vara revolutionerande. Upproret kan lika gärna börja med en nonsenstext om tjejer som heter Sue eller Daisy. Little Richard gav ett löfte åt publiken. Framtiden var fantastisk, kul, ung och kåt. Från och med ”Tutti frutti” var rockens grundregel att ständigt förnya sig, aldrig bli bekväm och fortsätta framåt, framåt, framåt.

Det är ett vrål från barnförbjudna klubbar i New Orleans som utmanar den konservativa tidsandan i 50-talets USA. Little Richard är lika osannolik som musiken. Han bryter mot alla möjliga sociala normer och tabun. Han är queer när det fortfarande är olagligt. Han odlar en androgyn stil långt innan glamrocken och David Bowie gör det till mode. Prince snor frisyren, mustaschen, kläderna, allt.

Little Richard får en gång frågan var hans ”awopbopaloobop” kommer från. Den ultimata rockstjärnan svarar att det var så han hälsade på folk under uppväxten i Georgia.

”Hur är läget, Richard?”

”Du vet, awopbopaloobopalopbamboom!”

Så klart.

Mindre känt är att Little Richard skrev sin första stora hitsingel tillsammans med låtskrivaren Dorothy LaBostrie från Mobile, Alabama. Hennes historia har blivit en fotnot i skuggan av Little Richards piano. Men så är också 50-talet, som författaren Margaret Atwood beskriver det, ett socialt experiment där samhället försöker låsa in kvinnor i hemmet för att männen ska få jobb efter andra världskriget utan onödig konkurrens.

Efter en bilolycka på 70-talet drar Dorothy LaBostrie sig tillbaka från musikbranschen i New York. Det sägs att royaltypengarna från ”Tutti frutti” betalar för ett lugnt och stillsamt liv fram till att hon dör 2007.

När aborträtten och HBTQ-rättigheterna än en gång hotas under Donald Trumps chauvinistiska regim blir ”Tutti frutti” en nödvändig påminnelse om att landets kanske viktigaste bidrag till rockhistorien skrevs av en kvinna och en svart bisexuell man.

✓ Fotnot: Resten av texterna i serien ”Larssons amerikanska sångbok” publiceras löpande fram till presidentvalet den 3 november.

