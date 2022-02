Stjärnspäckat och trivsamt firande med Tomas Ledin

1. Det ligger i luften 2. Du kan lita på mig (med Jill Johnson) 3. Knivhuggarrock 4. Sommaren är kort 5. Helt galen i dig 6. Lika hopplöst förälskad 7. Never again (med Lena Philipsson) 8. Too many days 9. Då ska jag spela 10. Blå, blå känslor (med Björn Skifs) 11. Ä lu oäten 12. Hammarn unner bönninga 13. Sensuella Isabella 14. Vi är vårt land (med Mikael Wiehe & The Rockin’ Pots) 15. Här kommer den nya tiden 16. Hey grand ol’ man (videohälsning från Björn Ulvaeus) 17. En del av mitt hjärta (med Sabina Ddumba) 18. Vi är på gång (med Niklas Strömstedt) 19. 500 dagar om året 20. Hon gör allt för att göra mig lycklig 21. Just nu (med Ellen Krauss) 22. Snart tystnar musiken (med Lisa Nilsson) 23. I natt är jag din