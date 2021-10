Varma evergreens med livsglädje och optimism

helskärm Croonern Tony Bennett säger hej då till karriären tillsammans med Lady Gaga.

ALBUM Det här är ytterligare ett farväl.

”Love for sale” blir den sista skivan av och med ett amerikanskt monument.



JAZZ Tony Bennetts karriär är lika lång som Nilen.

95-åringen från Queens i New York deltog i andra världskriget och fick sitt genombrott med låten ”Because of you”, 1951.

Vid ett tillfälle kallade Frank Sinatra honom för den bästa sångaren av alla. När man exempelvis hör Bennetts version av ”I wanna be around” förstår man varför till och med Ol’ Blue Eyes var beredd att lämna över mikrofonen.

Tony Bennett har egentligen alltid sjungit och uppträtt som om Sister Rosetta Tharpe, Little Richard, Elvis Presley och Beatles aldrig hände.

För honom är den amerikanska musikrevolutionen mellan 1920 och 1955 större. Musiken som skrevs av bland andra Irving Berlin, George Gershwin och Johnny Mercer brukar sorteras in under rubriken ”Den stora amerikanska sångboken”.

Låtarna var så välskrivna att de med tiden döptes till standards eller evergreens. Andra har ofta använt de mer nedvärderande orden easy listening och muzak.

I vilket fall finns de alltid kvar, i för- eller bakgrunden, varenda gång någon vill teckna en vemodig bild av USA i allmänhet och New York i synnerhet på film och tv.

För Bennett handlade det aldrig om simpel underhållning. Han jämför musiken som skapades för nästan 100 år sedan i USA med renässansen. Tiden har gett honom rätt. Precis som ”Goldbergvariationerna” av Bach är det klassisk musik.

Därför är det inte heller ett dugg förvånande att Tony Bennett väljer att avsluta sin karriär med en hyllning till en av amerikanska sångbokens största stjärnor, kompositören och låtskrivaren Cole Porter.

”Love for sale” är Bennetts sista album. Han berättade i år att han har varit sjuk i Alzheimers sedan 2016. Han gjorde sina sista konserter på Radio City Music Hall i augusti tillsammans med Lady Gaga och nya skivan är en epilog.

Det är Bennetts sextioförsta studioalbum, Lady Gagas sjunde och det andra som de gör tillsammans. Varför ska man lyssna på de här versionerna av ”Night and day” och ”I’ve got you under my skin” i stället för dussintals andra, däribland flera som Bennett har spelat in själv?

Det är inte alltid så lätt att svara på.

Gagas kärlek till jazz lyser dock igenom och det finns en ömsesidig respekt mellan artisterna som bygger en bro mellan två olika generationer.

I arrangemangen av Bennetts mångåriga kollegor Jorge Calandrelli och Marion Evans klingar martiniglasen på Broadway, pärlhalsbanden på jazzklubbarna rasslar i takt med iskuberna, och allt andas en svunnen och mer obekymrad optimism.

Tony Bennett lämnar scenen som när han kom, med en egen värme och swagger.

Han förtjänar en gata, staty och egen helgdag.



Fakta BONUS BÄSTA SPÅR: ”Love for sale”. VISSTE DU ATT... Bennett är en hyllad konstnär? Hans teckningar och målningar kan kosta runt 800 000 kronor styck. LYSSNA OCKSÅ PÅ: samlingen ”The essential Tony Bennett” och albumet ”September of my years” med Frank Sinatra. Läs mer

