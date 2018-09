Skivrecensioner + FÖLJ

Eminem avfyrar skott mot alla håll

Foto: JEREMY DEPUTAT Eminem på Friends arena i Stockholm i somras.

MUSIK 4 september 2018 15:13

ALBUM Eminem talar klarspråk på sitt tionde, överraskningssläppta album ”Kamikaze”.

Och han gillar verkligen inte mumlande Soundcloud-rappare.

+++

Eminem

Kamikaze

Aftermath/Shady/Interscope



HIPHOP Eminems tionde album droppade i fredags utan fanfar, bara med en nonchalant tweet:

”I tried not 2 overthink this 1 … enjoy.”

”Kamikaze” kommer mindre än ett år efter den 45-årige rapparens förra album ”Revival”. Eminem och Dr. Dre står som exekutiva producenter och omslaget är en hommage till Beastie Boys debutalbum från 1986.

”Kamikaze” påminner – så till vida att den nu 45-årige rapparen delar med sig friskt av sina åsikter om sakernas tillstånd, och han är inte glad – om en nutida Ulf Lundell-roman.

Först ut är Donald Trump.

Förra året tog Eminem avstånd från alla fans med eventuella Trump-sympatier. I öppningsspåret ”The Ringer” har han inte ångrat sig, men tänkt om lite:

”If I could go back, I’d at least reword it/And say I empathize with the people this evil serpent sold the dream to that he’s deserted.”

I skottlinjen står även det svala mottagandet av ”Revival”. Och mummelrapparna, då.

Där Eminem för två decennier sedan definierade samtiden framstår han i dag mer som rappens Guns N' Roses. Hans stegrande på-liv-och-död-salvor står i skarp kontrast till trap-världens lakoniska rapsång genom värktabletter och autotune.

Och Eminem verkar tycka att all ny musik är ”mumbo jumbo”.

I ”The Ringer” – ja, han hinner med mycket i första låten – avfyrar Shady skott på skott mot yngre kolleger. Han rappar en slags karikatyr av Lil Pumps ”Gucci gang”. Tyler, The Creator – som dissade Eminems låt ”Walk on water” i en tweet förra året – tillägnas raden ”Tyler create nothin'”. Och han missförstår medvetet unga artisters namn i rhymes som ”Earl the hooded sweater or whatever his name is”.

Veteranens upprepade gnäll på samtiden är tröttsamt och får honom att framstå som grinig gubbe – i synnerhet eftersom hiphop aldrig varit bättre än i dag.

Samtidigt saknar ”Kamikaze” inte musikaliska höjdpunker. ”Nice guy” tillsammans med kanadensiska sångerskan Jessie Reyez påminner om Kanye Wests älskvärt bipolära hiphop. I ”Lucky you” låter Eminems musik märkligt lik den samtid han samtidigt häcklar. Och i ”Fall” blir Bon Ivers falsett en välbehövlig andningspaus.

Men den stora behållningen är naturligtvis huvudpersonen själv. Eminems trollbindande rapkonst blir aldrig gammal. ”Kamikaze” är alltjämt det fängslande ljudet av en livslång revansch.

BÄSTA SPÅR: ”Lucky you” ft. Joyner Lucas



LÄS FLER SKIVRECENSIONER HÄR!



LÄS ÄLDRE SKIVRECENSIONER HÄR!



Följ Aftonbladet Musik på Facebook för full koll på allt inom musik

LÄS OCKSÅ Eminem överraskar med nytt album

LÄS OCKSÅ Ursinnig Eminem i Friends arena – inför rekordpubliken

LÄS OCKSÅ Eminem kan fortfarande hänföra