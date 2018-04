Musik + FÖLJ

Staples Singer-stjärnan har dött – blev 80 år

Foto: ALBERT FERREIRA / AP Staples Singers 1999, från vänster Pervis, Cleotha, Pops, Mavis, och Yvonne.

MUSIK 10 april 2018 22:42

Familjegruppen hade flera stora hits.

På tisdagen dog en av dess medlemmar, Yvonne Staples, i sitt hem i Chicago, uppger Chicago Sun-Times.

Hon blev 80 år gammal.

Yvonne Staples, vars röst och sinne för affärer gjorde gospelgruppen The Staples singers framgångsrik, har dött.

Hon dog på tisdagen i sitt hem i Chicago, rapporterar Chicago Sun-Times.

Tillsammans med sina systrar Mavis och Cleotha, samt pappan Pop Staples på gitarr, blev The Staples singers ett betydande inslag på den amerikanska musikscenen.

De blev framförallt kända för låtar som ”Respect yourself” och ”Let’s do it again”, som båda toppade Billboardlistans Hot 100.

The Staples singers medverkade i dokumentärer som ”Wattstax” 1972 och ”The last waltz” 1978.

Gruppen, som rörde sig mellan genrer som soul, blues, r&b, gospel och pop, valdes in i Rock and Roll Hall of Fame 1999.

Yvonne Staples blev 80 år.

