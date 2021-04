Billie Eilish slutar aldrig att överraska

Publicerad: 29 april 2021 kl. 20.21

Uppdaterad: 29 april 2021 kl. 21.49

Foto: Kelia Anne MacCluskey Billie Eilish har en ny look, men känslorna är desamma.

MUSIK

SINGEL Billie Eilish har en ny look och ett nytt sound.

Men det kolsvarta mörkret finns i allra högsta grad kvar.

++++

Billie Eilish

Your power

Darkroom/Interscope



POP Musikvideon börjar med varma landskapsbilder av bergen i kaliforniska Simi Valley. Den är ljusår ifrån Billie Eilishs gamla treminutersfilmer, som var både skräckinjagande och ohämmat grafiska.

När hon själv dyker upp i bild är det svårt att tro att hennes platinablonda hår en gång i tiden brukade skifta mellan kolsvart och slimegrönt.

Med sina texter om missbruk, depression och bedövande hjärtesorg har Billie Eilish sedan genombrottet gett liv åt en helt ny typ av popstjärna. Musiken berör tankar som de flesta av oss aldrig vågar gå nära men som Eilish, blott sjutton när hon släppte sin fyrfaldigt Grammy-belönade debut, dyker in i helhjärtat.

Och så plötsligt verkar det som att hon har lämnat mörkret bakom sig. Hon utannonserar ett album som heter ”Happier than ever” och släpper en singel som står i kontrast mot allt hon tidigare har gjort.

”Your power” känns vid första lyssningen som en fullkomlig överraskning. Låten är en enkel gitarrballad, helt egen bland hennes lågmälda men rika elektroniska produktioner.

I en bransch där more is more är 19-åringen så självständig och fri från trender att hon kan följa upp sitt hyllade och prisbelönta debutalbum med en singel som nästan bara innehåller sång och akustisk gitarr.

Hon behöver inte mer, rösten skär igenom allt.

Men så fort hon börjar sjunga blir det tydligt: svärtan finns kvar. Eilish reflekterar över ett tidigare förhållande som började när hon bara var sexton år, med en äldre pojkvän som bröt ner henne psykiskt.

I musikvideon skildras han av en stor anakonda som ringlar sig runt hennes hals medan hon med sin klaraste röst sjunger: ”Does it keep you in control?/For you to keep her in a cage?/And you swear you didn't know /You said you thought she was your age/How dare you?”.



LÄS FLER SKIVRECENSIONER HÄR!



LÄS ÄLDRE SKIVRECENSIONER HÄR!



Följ Aftonbladet Musik på Facebook för full koll på allt inom musik

KOPIERA LÄNK

Publicerad: 29 april 2021 kl. 20.21