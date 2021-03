First Aid Kit öppnar porten till Cohen

ALBUM Allt som First Aid Kit rör vid verkar bli till guld – även när guld är förutsättningarna.

Nya livealbumet är en biljett till Leonard Cohens spirit.

First Aid Kit

Who by fire

Columbia/Sony



LIVEALBUM I mars 2017, fyra månader efter Leonard Cohens död, framförde First Aid Kit sånger, dikter och brev av den kanadensiske sångaren på Dramaten. Johanna och Klara Söderberg ville att konserterna skulle kännas som ett farväl till en artist de tyckte så mycket om att han kunde ha varit en avlägsen släkting. Nu kommer den ambitiösa föreställningen med gästartister, skådespelare, band, stråkensemble och kör som livealbum.

Det finns en oerhörd kraft i Leonard Cohens ord, något som ”Who by fire” omedelbart fångar när dikten ”Tired” reciteras till xylofon. De talade inslagen ger konserten sakrala kvaliteter; den känns faktiskt som en försenad begravning.

Att tolka Leonard Cohen är, hur man än vrider och vänder på saken, någon form av vatten över huvudet. Hans sånger är i grunden så perfekta att de egentligen borde stanna som k-märkta små tempel i tiden.

Ändå fungerar ”Who by fire” utmärkt. Faktiskt inte bara som hyllning utan även som First Aid Kit-album. Mycket tack vare duons förmåga att med precis lagom stor respekt för originalen adoptera och liksom filtrera dem genom First Aid Kit. Att musiken låter både lysande och osvikligt egen är imponerande med tanke på hur dessa verk med mycket möda och stor medelmåttighet tolkats sönder genom musikhistorien.

Förtrollningen bryts bara en smula när gästartisterna tar vid. Frida Hyvönen, Loney Dear och Annika Norlin gör alla fint ifrån sig – och man förstår att de hade sin självklara plats på scen – men på albumet är Johannas och Klaras sammetsmjuka stämsång helt enkelt den mest effektiva biljetten till Cohens spirit.

I somras visade SVT nygjorda dokumentären ”Marianne & Leonard: Words of love”. Frågan är om det har funnits en mer romantisk och mörk rockmyt än den som utspelade sig på grekiska ön Hydra på 60-talet. En bohemisk drömtillvaro som för många slutade i LSD-dimma och depression. ”Once you’ve lived on Hydra you can’t live anywhere else, including Hydra”, sa den amerikanska poeten Kenneth Koch.

Men på Hydra upptäckte också en poet och aspirerande författare från Montreal sig själv som sångare. Där lades grunden till några av hans finaste sånger. Hydra var Leonard Cohens första tillflyktsort – innan orimliga mängder vin och zenbuddhism tog vid.

När jag hör First Aid Kit sjunga och läsa Leonard Cohen på Dramaten ser jag vita hus på en sluttning mot Egeiska havet. Flygande hår i vinden på en segelbåt. Den ständigt vitklädde Cohen vid skrivmaskinen på terrassen.

En repris av dödsbönen ”Who by fire” går över i avskedsbrevet till Marianne, som också gick bort 2016, bara månader före Cohen: ”Well Marianne… I think I will follow you very soon. Know that I am so close behind you that if you stretch out your hand, I think you can reach mine.”

I en a cappella-version av ”Bird on the wire”, en låt som Marianne inspirerade Cohen till att skriva på Hydra, tvinnas Johannas och Klaras röster samman och lyfter mot ljusblå vårhimmel. Jag tror både Leonard och Marianne hör dem.



FAKTA BONUS BÄSTA SPÅR: ”Bird on the wire” är First Aid Kit i sin renaste form: två systrar som sjunger tillsammans. Allt annat är egentligen påskpynt. VISSTE DU ATT… Klara i fjol ordnade en babyshower för sin syster med videohälsning från självaste Emmylou Harris, tidigare besjungen av First Aid Kit. LYSSNA OCKSÅ PÅ: First Aid Kits ”Stay gold” och Leonard Cohens sista album ”You want it darker”, som står sig utmärkt bredvid hans mest klassiska. LÄS MER

