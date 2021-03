P3 Guld-vinnaren Yasins svar efter priserna

Om kritiken mot galan: ”Någon mer än jag som hann uppfatta?”

Av: Rosanna Berg

Publicerad: 22 mars 2021 kl. 18.42

Rapparen Yasin var nominerad på P3 Guldgalan och vann i båda kategorierna.

Nu har artisten uttalat sig inifrån häktet om vinsten.

”Var det någon mer än jag som hann uppfatta att jag blev årets artist?”, skriver han.

Foto: Instagram/Youtube Yasin vann pris som ”Årets artist” på P3 Guld.

Artisten Yasin Mahamoud, 23, tog hem dubbla vinster på årets P3 Guld-gala i lördags. Då han sitter häktad sedan nyårsafton misstänkt för stämpling till människorov kunde han inte närvara för att ta emot sina priser.

P3 Guld-galan har fått hård kritik de senaste dagarna för att de inte visade någon bild på artisten, eller uppmärksammade de övriga nominerade i samma kategorier: Årets artist och årets hiphop/r’n’b. Prisutdelningen var över på några sekunder.

Yasins svar

Nu har artisten själv uttalat sig om galan.

”Artist Of The Year Var det någon mer än jag som hann uppfatta att jag blev årets artist?”, skriver Yasin i ett inlägg på Instagram under måndagskvällen.

