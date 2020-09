Alicia Keys musik är större än henne själv

BÄSTA SPÅR: ”Authors of forever”. ”Alicia” är som finast när musiken är ett enda stort ”It’s alright”.

VISSTE DU ATT… Keys 2018 grundade organisationen She is the music med syfte att skapa jämställdhet i musikbranschen.

LYSSNA OCKSÅ PÅ: Artistens två första album ”Songs in a minor” och ”The diary of Alicia Keys”, Norah Jones ”Feels like home” och John Mayers ”Continuum”.