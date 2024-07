Hårdrockarens guide till musikåret 2024

Konserterna och skivorna du inte får missa

plus Följ email Mejla share-arrow Dela unsave Spara

Rutinerade legendarer och lovande uppstickare ser ut att göra 2024 till ett skapligt hårdrocksår.

Sofia Bergström guidar dig genom årets utbud av skivor och konserter.

Vid första anblick ser 2024 ut att bli ett tungt skivår.

Första mars släpper Bruce Dickinson sitt första soloalbum på 19 år – ”The Mandrake Project” – och redan veckan därpå landar Judas Priests ”Invincible shield” i skivbutikerna och på strömningstjänsterna (läs mer om skivan längre ned i artikeln).

expand-left helskärm Bruce Dickinson.

Mick Mars (ex-Mötley Crüe) och Ace Frehley (ex-Kiss) är också aktuella med varsitt soloalbum, ”The other side of Mars” respektive ”10 000 volts”. Samtidigt har Kerry King (ex-Slayer), Slash (Guns N’ Roses) och Jason Newsted (ex-Metallica) på varsitt håll hintat om att solomaterial är på g.

I decembernumret av Metal Hammer avslöjade Tobias Forge att han har skrivit några nya låtar till Ghost och har stora planer för 2024. Jag tvivlar dock på att vi hinner uppleva en uppföljare till ”Impera” innan årets slut.

Nya album med King Diamond, Deftones och Korn kan också komma att se dagens ljus senare i år. Det ryktas även om att Guns N’ Roses, Mötley Crüe och Ozzy Osbourne arbetar på ny musik.

Vi vet däremot med säkerhet att thrash metal-giganterna Testament har spelat in material till en ny skiva, och att progmetal-pionjärerna Dream Theater inom kort ska bege sig in i studion tillsammans med den återvändande originalmedlemmen Mike Portnoy. Mina förväntningar är uppåt väggarna höga.

Året kommer dessutom att förgyllas av nya skivor från bland andra Hiraes, Lucifer, Myrath, Solbrud, Hulder, Iterum Nata, Gatecreeper, High On Fire och Dödsrit.

expand-left helskärm Nikoline Spjelkavik spelar gitarr i den norska black metal-sensationen Witch Club Satan.

Vill gråta i grupp

Min kalender börjar redan fyllas på lovande klubbspelningar av alla dess slag: Eternal Evil, Xsorsist, Håndgemeng, Spøgelse, Witch Club Satan, Terror, Xion med flera.

Men bortsett från Tools besök i Stockholm i juni är stora arenaband en sällsynt vara i årets konsertkalender, så som läget ser ut just nu. Tenacious D och Thirty Seconds to Mars kommer till Hovet respektive Annexet under senvåren, men de är knappast tunga arenavältare.

Med det sagt har Sweden Rock Festival hunnit fylla på med hyfsade namn – Bruce Dickinson, Rival Sons, Judas Priest och The Hives för att nämna några. Det är en skaplig uppställning, men jag förväntar mig fler spännande uppstickare allt eftersom bokningarna presenteras.

Jag hyser också en, måhända naiv, förhoppning om att återuppståndna Sthlm Fields ska ro Foo Fighters i hamn så att jag i grupp kan gråta till materialet från känslostarka ”But here we are”.

Om inte annat lär jag fälla en tår eller två andra helgen i juli, när saknaden efter Gefle Metal Festival slår till. Den nya extrem metal-festivalen Bulgasal Metal Fest i Västerås kan eventuellt bli ett plåster på såret.

I övrigt rekommenderar jag besök på Festival of the Midnight Sun i Linköping och Muskelrock på Tyrolen utanför Alvesta, två intima festivaler där gemenskap och kärleken till musiken överträffar allt annat.

För ett nytt år innebär nya möjligheter att stötta banden och evenemangen vi gillar.





expand-left helskärm Judas Priest

Skivtips

Witch Club Satan: ”Black metal is krig”

Norska Witch Club Satan började som en teaterföreställning som utforskade relationen mellan black metal och teater men har sedan dess blommat ut till ett fullfjädrat black metal-band. Trion har spelat in sitt debutalbum i Cadaver-gitarristen Anders Oddens studio och snart är det äntligen här. Titelspåret låter minst sagt lovande.

Släppdatum: 8/3.

Judas Priest: ”Invincible shield”

Smakproven från de brittiska heavy metal-ikonernas nittonde album bevisar att ålder bara är en siffra. ”Panic attack” är ett rasande intensivt nummer som i sina bästa stunder för tankarna till ”Painkiller”, medan mer tillbakalutade ”Trial by fire” visar hur kittlande kraftfullt det kan bli när man skalar av och saktar ner.

Släppdatum: 8/3.

Midnight: ”Hellish experience”

”Hellish experience”, som skrevs under en helg, har redan trillat in i min mejlkorg och jag kan garantera att den är minst lika kraftfull som Jameson ”Athenar” Walters på förhand har utlovat. Ännu en gång vävs black metal, speed metal och punk samman till ett brokigt lapptäcke som värmer de kallaste av själar.

Släppdatum: 8/3.

expand-left helskärm Maynard James Keenan i Tool.

Konserttips

Tool

Under senaste Sverigebesöket försattes publiken i kollektiv trans. Jag förväntar mig något liknande när det amerikanska alternativ metal-bandet kommer tillbaka till Stockholm i sommar. Förhoppningsvis med nytt material i bagaget, även om det känns rätt osannolikt.

Var och när: Stockholm (Tele2 Arena) 25/6.

Crypta

Debuten ”Echoes of the soul” och uppföljaren ”Shades of sorrow” var givna kandidater på min årsbästalista 2021 respektive 2023. Den brasilianska dödsmetall-kvartetten är dessutom djävulskt bra live.

Var och när: Stockholm (Kollektivet Livet) 29/3, Malmö (Plan B) 30/3, Göteborg (Musikens Hus) Göteborg 31/3.

expand-left helskärm Rosalie Cunningham.

Rosalie Cunningham

Det London-baserade rockbandet Purson lade ner just som deras andra album höll på att skapa stora ringar på vattnet. Men sångerskan Rosalie Cunninghams självbetitlade soloprojekt är om möjligt ännu bättre. Till våren kommer Cunningham till flera svenska städer för att sprida sitt gripande gospel av psykedelisk 60-talsrock.

Var och när: Malmö (Medley) 4/4, Linköping (Skylten) 5/4, Göteborg (Skeppet) 6/4, Vänersborg (Folkets Hus) 7/4, Stockholm (Kollektivet Livet) 11/4, Blädinge (Muskelrock på Tyrolen) 1/6.

Bright & Black

I Bright & Black möts hårdrock och klassisk musik. På det kommande albumet ”The album” har flera metalmusiker, däribland Fredrik Åkesson (Opeth), Erik Danielsson (Watain) och Nico Elgstrand (Entombed AD), komponerat musik för orkestern Baltic Sea Philharmonic. Snart har du chansen att uppleva musiken live.

Var och när: Stockholm (Filadelfia Convention Center) 6/3.

expand-left helskärm Myrkur.

Myrkur

Oavsett om Amalie Bruun tar sig an folkmusik eller black metal, eller en kombination av de tu, skär hon oftare djupare än en kirurg med vass skalpell. Med den starka skivan ”Spine” i ryggen lär nästa Sverigebesök bli en känslodrypande upplevelse.

Var och när: Stockholm (Slaktkyrkan) 16/3.