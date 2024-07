Darin behärskar allt och berör glimtvis på djupet

1. Satellit 2. Can’t stay away 3. Superstar 4. Satisfaction 5. Starkare 6. Astrologen 7. Astronaut 8. Om du var min 9. Tänk dig 10. Ta mig tillbaka 11. Lagom 12. Juliet 13. Den sista sången 14. Tvillingen 15. Step up 16. Lovekiller 17. What’s the point 18. En säng av rosor 19. Ja må du leva Extranummer: 20. Playing with fire/Want ya/Breathing your love 21. En apa som liknar dig 22. Nobody knows



Här kan ni se Darin: Kalmar 30/9, Göteborg 6/10, Halmstad 7/10, Malmö 13/10, Helsingborg 14/10, Gävle 21/10, Stockholm 27/10, Örebro 28/10, Karlstad 3/11, Leksand 4/11