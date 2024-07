LISTAN: Jag är så stolt över svensk rock och metal

plus Följ email Mejla share-arrow Dela unsave Spara

Varje fredag turas musikredaktionens medarbetare om att dela med sig av åsikter, tips och nyheter.

Den här veckan hyllar Sofia Bergström svensk hårdrock och förlorar sig i gamla guldkorn med W.A.S.P. och nytt material från Myrkur.

expand-left helskärm Några svenska akter som just nu är i ropet (från vänster): Eternal Evil, The Hellacopters, Ghost, Watain och Eradikated.

1. Jag är så stolt över svensk rock och metal

Svensk hårdrock är en musikskatt värd att vårda och hylla.

Ett självklart exempel är förstås Ghost, som på lite mer än tio år har vuxit till ett av världens största rockband. Senaste nytt från Ghost-lägret är att de just nu producerar ”en film med konsertelement”, för att använda Tobias Forges kryptiska beskrivning i senaste numret av Metal Hammer.

Inom extrem metal-kretsar är Uppsala-sönerna i Watain obestridliga kungligheter. Första helgen i november firar black metal-bandet sitt 25-årsjubileum på Uppsala Konsert & Kongress. Lagom till jubileet släpps liveplattan ”Die in fire – live in hell” som tydligt visar att Watain är en av hårdrockens främsta liveakter.

På nya samarbetssingeln ”En valsmelodi”/”Ågren”, med låtar av Nils Ferlin och Cornelis Vreeswijk, påminner Thåström och The Hellacopters om sina rättmätiga positioner som svenska rockikoner.

Xorsist, Eternal Evil och Eradikated är yngre talanger som just nu sticker ut hakan. De två sistnämnda doppar sin thrash metal i oceaner av energi på utmärkta ”The gates of mortality” (släpps 27 oktober) respektive ”Descendants”. Xorsist blåser istället nytt liv i klassisk dödsmetall som ekar av både stämningsfull Stockholmsdöds och blytunga Florida-brutaliteter.

Det finns uppenbarligen mycket att vara stolt över.

expand-left helskärm Judas Priests nya singel ”Panic attack” peppras av duellerande gitarrer, snygga gitarrsolon och Rob Halfords hårresande falsetturladdningar.

2. Legendarer som levererar

Nyligen meddelade Judas Priest att de släpper albumet ”Invincible shield” i mars nästa år. Första smakprovet från skivan – singeln ”Panic attack” – låter som en ivrig sammansmältning av ”Firepower” och ”Painkiller”. Låtens energi är imponerande intensiv. Efter några lyssningar känns det som att man har sprungit ett maraton. Heavy metal-ikonerna tycks aldrig tappa fart.

Apropå legendarer innehåller dessutom Duff McKagans dagsfärska soloalbum ”Lighthouse” flera lyssningsvärda rockdängor.

expand-left helskärm Myrkur är ett unikum inom metalscenen. I dag släpps albumet ”Spine”.

3. Underbart unik upplevelse

För åtta år sedan svepte Myrkurs debutalbum ”M” och Amalie Bruuns modiga blandning av black metal och folkmusik in som en ljuv bris över metalscenen. På nya albumet ”Spine” trotsas fler genrebarriärer än någonsin. I ”Mothlike” samsas elektronisk klubbpop med tunga blastbeats och i ”Valkyriernas sang” har heavy metal-riff som skär genom brittiskt stål en självklar plats jämte anrika slagverk. Med stor skicklighet förenar Bruun ännu en gång vitt skilda världar till en underbart unik upplevelse. Uppfriska ärliga reflektioner om graviditet, förlossning och moderskap, som ofta vävs samman med nordisk mytologi, ger skivan extra tyngd och kraft. Betyg? Utan tvekan

expand-left helskärm På tidningen Rolling Stones lista över de 250 bästa gitarristerna genom tiderna hamnar Ritchie Blackmore på plats 75. Bild från Sweden Rock Festival 2019.

4. Bästa gitarristerna korade

Förra veckan utsåg tidningen Rolling Stone de 250 bästa gitarristerna genom tiderna. Föga förvånande innehåller listan en rad ikoniska hårdrockgitarrister, däribland Ritchie Blackmore, Tony Iommi och Eddie Van Halen. Glädjande nog får en betydande andel kvinnliga gitarrister välförtjänt erkännande. Joan Jett, Nita Strauss och Lzzy Hale för att nämna några. Det är rätt anmärkningsvärt med tanke på hur kvinnor ofta glöms bort eller skjuts åt sidan när det vankas topplistor och rankningar.

Själv är jag barnsligt förtjust i listor som dessa, även om man alltid blir frustrerad på att uppenbara namn saknas. I det här fallet John Petrucci (Dream Theater), Fredrik Åkesson (Opeth) och Yngwie Malmsteen.

Fredrik Thordendal är för övrigt den enda svensken på listan. Det är inte särskilt konstigt att Meshuggah-gitarristen har kvalat sig in på plats 141, i sällskap av legender och legendarer som Jimi Hendrix, Jimmy Page, Chuck Berry och Sister Rosetta Tharpe.

expand-left helskärm Den kommande vinylboxen ”The 7 savage: 1982-1992” är en guldgruva för W.A.S.P.-fans.

5. Fin vinylbox

W.A.S.P. avslutade nyligen sin ”40 years live”-turné och nästa fredag släpps vinylboxen ”The 7 savage: 1982-1992” som bland annat innehåller nymastrade utgåvor av bandets fem första album, liveskivan ”Live… in the raw” och ett matigt häfte med exklusiva bilder. Höjdpunkten är emellertid bonusskivan med covers och b-sidesguldkorn, däribland den utsökta tolkningen av Jethro Tulls ”Locomotive breath”. Ljudmässigt är skillnaden från originalen marginell, men det säger egentligen mer om hur väl musiken producerades när det först begav sig.

Det påkostade och omsorgsfullt utformade innehållet är en fin tidskapsel och guldgruva för oss frälsta fans. Men när jag plöjer igenom boxens rika innehåll förundras jag ännu en gång över hur band som till exempel Mötley Crüe och Twisted Sister lyckades köra förbi Blackie Lawless & co i popularitet. W.A.S.P. är en underskattad hårdrockklenod som borde ha en betydligt större ikonstatus och publik.

expand-left helskärm I dag släpper nederländska Within Temptation nytt album. På ”Bleed out” låter deras symfoniska metal ovanligt tung.

Fem låtar: en brokig blandning av mjukt och hårt



”DARKFIGHTER”

Rival Sons

Öppningsspåret på dagsfärska albumet ”Lightbringer” tar andan ur mig. Jay Buchanans lidelsefulla röst växer gradvis i styrka i ett händelserikt arrangemang smyckat med gitarrer av alla slag – akustisk, pedal steel och flamenco. Nio fantastiska minuter.



“WE GO TO WAR”

Within Temptation

Albumet “Bleed out”, som släpps i dag, inleds med ett omskakande styrkeprov som speglar den stridslystna titeln. Det var längesedan det nederländska metalbandet lät så här kraftfullt. Sharon den Adel har dessutom aldrig sjungit så här bra, vilket säger en hel del.

expand-left helskärm Nästa fredag släpper Endseeker ännu ett starkt dödsmetall-verk – albumet ”Global worming”.

”HELL IS HERE”

Endseeker

Dystopisk dödsmetall lär aldrig gå ur tiden. Även på resten av ”Global worming”, som släpps 27 oktober, skildrar Hamburg-kvintetten samhällets och det mänskliga psykets mörkare sidor med en besinningslös brutalitet.



”ROTTING HELIOS”

Sabhankra

Istanbul-kvartettens eklektiska extrem metal – som världsvant rör sig genom black metal, melodisk dödsmetall, thrash och turkisk folkmusik – trycker på helt rätt knappar. Jag går igång på en gång. Lyssna också på ”The black sun”.



“THE HOWL”

All Hell

Bara några månader efter den utmärkta ep:n ”All hail the night” är den amerikanska trion All Hell aktuella med ännu några singlar. Bland annat denna Samhain-cover som är stöpt i en förtrollande fusion av black metal, thrash och crustpunk.



LYSSNA PÅ LÅTARNA HÄR!



Följ Aftonbladet Musik på Facebook, Instagram, X och Spotify för full koll på allt inom musik