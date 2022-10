Kvinnliga rockpionjären Suzi Quatro spelar i Sverige

helskärm Suzi Quatro 2011.

Suzi Quatro, 72, brukar kallas den första kvinnliga rockstjärnan med eget band.

På onsdag och torsdag spelar hon i Stockholm och Malmö.

– Jag har aldrig levt det klassiska sex & drugs & rock'n'roll-livet. Därför har jag rösten i behåll och, jag lovar, är bättre än någonsin, säger hon.

Suzi Quatros storhetstid var på 1970-talet. Hennes blandning av hård- och glamrock resulterade i hits som ”Can the can”, ”Devil gate drive”, ”48 crash” och ”Stumblin' in”, en duett med Smokie-sångaren Chris Norman.

1979 såg och intervjuade jag henne när hon uppträdde på Göta Lejon i Stockholm. Ett av mina första jobb för Aftonbladet. Nu kopplar jag upp mig på Skype med henne där hon sitter hemma i Essex i England och när jag berättar att brittiska Bram Tchaikovsky var förband, minns hon konserten.

– Vi hade efterfest med dem, säger hon och skrattar.

Aldrig varvat ner

Hon är lika trevlig och öppen som på den tiden. Och även om hitsen är gamla, har hon aldrig försvunnit utan fortsatt att ge ut skivor (totalt har de sålts i 50 miljoner exemplar) och turnera.

Nu spelar hon på Cirkus i Stockholm på onsdag och Slagthuset i Malmö på torsdag.

– Det blir ”extra allt” från hela min karriär. Ett band på nio personer, med tre blåsare och två körtjejer. Det låter bra. Ett gig häromveckan är kanske det bästa jag gjort i hela min karriär.

helskärm Suzi Quatro i Stockholm 1979.

”Inte skandalös”

Häromdagen släpptes ett nytt album, ”Uncovered”, där hon tolkar andras låtar, bland annat Creedence Clearwater Revival och Otis Redding. Hon sjunger minst lika bra som under storhetstiden.

– Många är förvånade att jag behållt rösten så bra. Men… jag är ingen skandalös person, jag har inte förstört mig själv genom att leva sex & drugs & rock 'n' roll-livet som många andra har gjort. Först var jag gift med min gitarrist och fick två barn, nu har jag varit gift med samma tyska man i 28 år.

När jag säger att hon var en av de första kvinnliga rockstjärnorna, rättar hon mig snabbt och säger:

– Den första! Det tar jag stolt med mig i graven, att jag var en pionjär där.

helskärm Suzi Quatro i Stockholm 1974.

För några år sedan kom en dokumentär om hennes liv. Där berättade bland annat tjejbandet The Runaways och The Go-Go's medlemmar och Talking Heads-basisten Tina Weymouth att deras största inspirationskälla var just Suzy Quatro. Den första kvinnliga sångerskan och basisten som ledde sitt egna band.

– Jag hade inte tänkt så mycket på att jag var en förebild. Så jag fällde stolt några tårar när de sa det.

Trots att hon i åratal bott i England (och lite grann i Tyskland, hennes man har bostad i Hamburg), kommer hon ursprungligen från Detroit i USA. Det var där hon började spela rock, tillsammans med ett par systrar. En av dem är mamma till Sherilyn Fenn, en av stjärnorna i David Lynch-serien ”Twin Peaks”.

– Jag är rätt ofta i Detroit och firar gärna semester i Miami.

Även skådis

I USA blev hon även känd som skådespelerska, genom en biroll i tv-serien ”Happy days” (1974-1984), ”Gänget och jag” på svenska.

– Under de säsonger jag var med var jag, bortsett från The Fonz (Henry Winkler) som var stjärnan, den som fick mest brev från fansen, säger Suzi.

Med inspiration från dokumentärfilmen, ser det nu även ut som att Suzi Quatros liv och karriär ska bli spelfilm eller tv-serie.

– Det finns ett manus, nu jobbar producenterna på att ta det vidare.

Vem ska spela dig?

– Jag har vissa tankar, men… när allt blir klart, måste jag träffa den skådespelerskan för att se att hon har rätt attityd och fungerar, säger Suzi Quatro.