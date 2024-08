Drake överraskar med nytt skivsläpp

Publicerad 2023-11-16

Drake annonserar ett nytt projekt med titeln ”Scary hours 3” som planeras att släppas redan under torsdagskvällen, amerikansk tid, skriver Pitchfork.

Enligt en trailer som rapparen själv släppt på Instagram har all ny musik på ”Scary hours 3” skrivits sedan skivan ”For all the dogs” i början på oktober.

I trailern säger Drake bland annat:

”Jag gjorde de där låtarna de senaste fem dagarna. Jag hade inte en rad nedskriven på kvällen som ”For all the dogs” släppte. Det är inte så att jag fortsätter med något oavslutat skit. Det här händer bara av sig självt.”