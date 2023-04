Mejla Twitter Markus Larsson

Musikvärlden som du kände den är körd

Markus Larsson recenserar fejkade Drake och The Weeknd-låten

Publicerad: Mindre än 40 min sedan

Detta är en kommenterande text. Analys och ställningstaganden är skribentens.

helskärm Drake och The Weeknd.

Drake och The Weeknd har just släppt en ny hit.

Problemet är att ingen av dem har haft något att göra med den.



AI

”Heart of my sleeve”

Ghostwriter Records

HIPHOP Låten heter ”Heart on my sleeve” och är en liten banger.

I två minuter rappar och sjunger två av världens största artister om Selena Gomez över en pianoslinga och ett trapbeat där basen gräver djupare än en rotfyllning. Det hör kanske till saken att just The Weeknd dejtade Gomez mellan 2015 och 2017.

Det fascinerande är att singeln är fejk. Den är skapad av vår gamla vän artificiell intelligens. ”Heart on my sleeve” publicerades nyligen av användaren Ghostwriter i sociala medier och på strömmade musiktjänster som Spotify. Det låter ungefär som att någon har läckt en demoinspelning med de två kanadensiska storstjärnorna.

Rösterna är kusligt verklighetstrogna

Men tycker jag så för att jag redan vet att det är ett AI-program som är artisten. Hade jag upplevt låten annorlunda om jag verkligen trott på att det var Drake som rappade om ”bumpin’ Justin Bieber”? Jag har ingen aning. Däremot är jag nästan 100 procent säker på att jag inte hade klarat ett blindtest. Rösterna är kusligt verklighetstrogna.

Här är vi nu.

”Heart on my sleeve” släpps mitt i en perfekt storm. I alla fall i den meningen att ingen vet hur AI-tekniken kommer att påverka musikindustrin. En gammal albumtitel med Bob Hund beskriver kanske situationen bäst:

”I stället för musik: förvirring”

På sikt är frågan: vem bryr sig? Spelar det någon roll om ”Heart on my sleeve” är fejk eller ett avancerat pr-trick som Drake och The Weeknd ligger bakom? Vad händer när lyssnarna på bred front upptäcker att AI skriver bättre Rihanna-låtar än Rihanna själv? Spelar det över huvud taget någon roll om artisterna existerar eller inte? Vad är ärligt och genuint? En bra låt är en bra låt, eller?

Många experter kallar redan AI för den mest dramatiska krisen för musikindustrin sedan Napster mot slutet av 90-talet.

Nu kanske någon ställer sig upp och frågar hela rummet hur svårt det kan vara för en maskin att härma popmusik som redan har låtit som en algoritm i över tio års tid?

Kommer att det att gå att höra någon skillnad på den verkliga Bruce Springsteen och artisten AI, Formerly Known As The Boss?

Ok, det finns vissa poänger där.

Men vad är det som säger att AI snart inte kan vara lika övertygande i en mer analog värld? Kommer att det att gå att höra någon skillnad på den verkliga Bruce Springsteen och artisten AI, Formerly Known As The Boss?

Någonstans kan säkert det mänskliga, i den meningen att människor har skapat allt med sina egna hjärnor och händer, få ett högre värde i framtidens hitmaskin. Ur en annan synvinkel kan AI också göra det lättare för kreatörer och artister att förverkliga sina visioner. De mest positiva rösterna, som den franska edm-artisten David Guetta, ser AI som ytterligare ett kreativt instrument.

Artister och bolag kommer definitivt inte att behöva betala lika mycket folk för att skriva, producera, distribuera, marknadsföra och spela in musiken.

Musikvärlden som vi hittills har känt den är borta. Utvecklingen går så snabbt att den var över innan du började läsa den här texten.

Och den är ännu mer över nu.