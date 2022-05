Duran Duran tar oss tillbaka till 1982

1. The wild boys 2. Invisible 3. All of you 4. A view to a kill 5. Notorious 6. Come undone 7. Give it all up 8. Ordinary world 9. Tonight united 10. Anyone out there 11. Planet earth 12. Hold back the rain 13. Hungry like the wolf 14. Girls on film/Acceptable in the 80’s Extranummer: 15. The chauffeur 16. Save a prayer 17. Rio