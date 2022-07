Lizzos storslagna pop förlorar sin mening

helskärm På ”Special” är Lizzo som bäst när hon bjuder på givmild sång.

ALBUM Lizzo fortsätter med sitt uppdrag att uppmuntra och lyfta lyssnaren.

Men låtarnas budskap försvinner i en mall av stora men tjatiga melodier.



Lizzo

Special

Nice Life/Atlantic/Warner

POP Om Lizzo hade gjort musik för ett par årtionden sedan skulle hennes färgstarka pop, som landar mellan 80-talet och samtiden, ha varit som skapt för rotation på MTV.

Men året är 2022 och Tiktok håller ett hårt grepp om popindustrin.

Det var där som stjärnan från Detroit fick sitt genombrott för tre år sedan med låten ”Truth hurts”. Med tiden spreds musiken till både filmer och tv-serier.

Det var också på sociala medier-plattformen som den nyare singeln ”About damn time” började spridas som en löpeld. Den är fortfarande det bästa spåret på ”Special”.

För där 34-åringens debutalbum pendlade mellan upplyftande anthems och känslosam sång är uppföljaren fast i en mall av stora men tjatiga melodier.

Visst är orden viktiga. ”Grrrls” är en hyllning till kvinnlig vänskap, titelspåret handlar om självkärlek i en värld av näthat och i ”Everybody’s gay” sjunger hon om att skapa en trygg plats för hbtq-communityt.

Det trista ligger i hur varje refräng är skriven för att passa in i 15 sekunder långa Tiktok-klipp. Det får musiken att låta ytlig, trots det stora budskapet.

Men vid ett par tillfällen känns Lizzo genuin och uppriktig.

I fina ”If you love me” ber hon sin partner om att bli älskad i även sina svagaste stunder, när omvärlden fått henne att tvivla på sig själv:

”When the world can’t love me to my face/When the mirror lies and starts to break/Hold me close, don’t let me run away”.

I ”Naked” vänder det. Lizzo drar ner tempot och sjunger om att trivas i sin kropp även när hon står framför spegeln utan kläder.

Hennes givmilda sång förtjänar att bli viral överallt.



