Uggla gör publiksuccé på gemensam turné

Petter: 1. Vinden har vänt 2. Saker & ting 3. Såklart 4. Se på mig nu 5. Ansvar 6. Längesen 7. Fredrik Snortare & Cecilia Synd 8. Det går bra nu 9. Håll om mig 10. Mikrofonkåt 11. Komma över dig 12. Kul på vägen 13. Kom kom kom 14. Lev nu dö sen 15. Toppen av ett berg

Miss Li: 1. Utan dig 2. Pressure 3. Beautiful 4. Komplicerad 5. Dancing the whole way home 6. Förlåt 7. Starkare 8. Stupid girl 9. Då börjar fåglar sjunga (GES-cover) 10. The day I die 11. Oh boy 12. X 13. Lev nu dö sen (Petter-cover) 14. Instruktionsboken

Magnus Uggla: 1. Dansar aldrig nykter 2. Jag mår illa 3. Jag skiter 4. Johnny the rocker 5. Asfaltbarn 6. 1:a gången 7. Efterfest 8. Hotta brudar 9. På egna ben 10. Fula gubbar 11. Värsta grymma tjejen 12. Nu har pappa laddat bössan 13. Pom pom 14. Varning på stan 15. Trubaduren 16. Vittring 17. Kung i baren 18. Jag och min far (Olle Ljungström-cover)

Här kan du se Magnus Uggla, Miss Li och Petter: Borgholm 10/7, Visby 14/7, Karlstad 16/7, Rättvik 23-24/7, Stockholm 28/7, Helsingborg 29/7, Varberg 5/8, Göteborg 6/8, Umeå 13/8, Uppsala 19/8, Huskvarna 20/8, Örebro 26/8