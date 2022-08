Jamie xx tonsätter solnedgången i Slottsskogen

Publicerad: I dag 00.17 Uppdaterad: I dag 12.48

helskärm Jamie xx missionerar ut sin musik i Slottsskogen.



Jamie xx

Plats: Azalea, Way Out West. Publik: 6 000? Och ingen står still. Längd: En timme och en kvart. Bäst: ”Breathe” och Crown Heights Affairs ”Dreaming a dream”. Sämst: Inte direkt.





WAY OUT WEST Jamie xx levererar stökigt brittisk dansmusik, som friterad i kebabshopen på hörnet.

Det är ganska omöjligt att stå still.

GÖTEBORG. I början av konserten ligger delar av publiken i gräset och slappar. Men en efter en dras de upp, som av en magisk kraft.

Jamie xx spelning på Way Out West påminner om att komma hem till en vän och bara lyssna på skivor tillsammans. Den brittiska kalufsen är helt förlorad i sin musik, till synes omedveten om att han står på en scen.

33-åringen från London, medlem i bandet The xx samt artist i sin egen rätt, är en nyfiken musikälskare med god smak. Bara genom att låta denna råda, utan att spela särskilt många hits, håller han kvällen intressant rakt igenom. Tillsammans med The Avalanches konsert på Rosendal Garden Party i juni blir det sommarens trevligaste stund i sitt slag.

Precis som den australiska duon kastar sig Jamie handlöst mellan det mesta. Modern dansmusik, spirituell house och obskyr disco han hittat i någon dammig vinylback. Crown Heights Affairs ”Dreaming a dream” från 1975 är bara ett exempel på hur missionären Jamie xx ständigt påminner om hur vansinnigt kul det är med musik.

Den röda tråden är att det bor en brittisk stökighet i musiken, som vore den friterad i kebabshopen på hörnet. Stökigheten kulminerar i hans egen ”Gosh”, en slags fortsättning på den fotbollsvåldshouse som Audio Bullys introducerade för två decnnier sedan.

”Breathe” verkar gå i samma ton som den ljusblå sommarhimmeln ovanför. Någonstans kring The xx-remixen ”On hold” blir det tillräckligt mörkt för att den stora discokulan som hänger på scenen ska komma till sin rätt. Det är ganska omöjligt att stå still när Jamie xx med dynamik och fingertoppskänsla tonsätter solnedgången i Slottsskogen.



Följ Aftonbladet Musik på Facebook för full koll på allt inom musik