Billie Eilish har ritat om kartan i musikbranschen



1 av 2 | Foto: Amy Harris / TT Billie Eilish.

MUSIK 24 april 2019 18:48

Musikbranschen hade inte varit redo för Billie Eilish för tolv år sedan.

Men i en tid där alla snackar psykisk ohälsa trycker den 17-åriga stjärnan på helt rätt punkter.

Vi var inte så himla förstående när Britney Spears rakade av sig håret 2007. Det var mest bara jobbigt. Men oj, kan hon inte bara gå tillbaka till sin tuggummipop, slänga på sig en magtröja och sjunga om sex igen? Inte bryta ihop offentligt på det här sättet.

När Billie Eilish slår igenom – drygt tolv år senare – är vi helt fine med att en artist pratar öppet om sin depression. Och till och med gör musik av den.

Det har vuxit fram en ny ”må skit”-generation

Vår sköraste tid är nu. Vi diskuterar psykisk ohälsa i varenda podd och socialt medie och skrubbar i princip bort stigmat med stålull. Det har vuxit fram en ny ”må skit”-generation som fläker ut sina inre demoner inför allt och alla.

Det är därför Billie Eilish har blivit ett sådant fenomen med sina snart 20 miljoner instagramföljare och hundratals miljoner streams på Spotify. Framför allt tonårstjejer känner att de slipper vara ensamma med sin ångest när de lyssnar på hennes låtar.

Eilish är en frisk fläkt som vågar vara en störig och deppig tjej. Hon bryr sig noll procent om att vara sexig eller sminka sig rätt. Hon uppträder i bylsiga kläder, har på sig tunga silverkedjor och färgar håret i färger som ens mamma garanterat skulle avrått en från. 17-åringen sjunger om döden, gråter svart bläck i sina videor och vidrör nästan alltid det existentiella. Hon är en emodrottning och blir accepterad för det.

Om Britney Spears tog fram rakapparaten idag hade hon fått ett helt annat bemötande

På sin platta ”When we all fall asleep, where do we go?” bearbetar hon sin depression och vadar i sina egna komplexa känslor. Hon grenslar sig inte naken över en ”wrecking ball” och tar i från tårna för att visa hur förstörd hon är. Eilishs musik är nästan på en lågmäld ASMR-nivå. Visst, den är ibland pinsamt tonårspretentiös i sina texter (hej Lorde, du gick igenom samma fas). Men den är äkta.

Om Britney Spears tog fram rakapparaten idag hade hon fått ett helt annat bemötande av omvärlden. Hon kanske skulle haft modet att lämna Vegas, klä sig i svarta hoodies och skriva om anti-depp istället.

Det kan vi inte veta säkert. Men det vi vet är att Billie Eilish har ritat om kartan.

LÄS OCKSÅ En trollbindande nihilism

LÄS OCKSÅ Britney Spears: ”Allt är bra”

10 kvinnliga artisterna som tjänade mest 2017 00:35

avEffie Karabuda

24 april 2019 18:48