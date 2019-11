Lars Winnerbäck

Lars Winnerbäck tänder till i stunder

avNatasha Azarmi

30 november 2019 00:14

Foto: WAI KEI FUNG/ROCKFOTO Turnéavslutningen är Lars Winnerbäcks första konsert på Globen.

KONSERT När Lars Winnerbäck spelar inför ett utsålt Globen går konserten i vågor.

Ibland går det inte att slita blicken, andra gånger kan man lika gärna sitta och rulla tummarna.

Lars Winnerbäck

Plats: Globen, Stockholm. Publik: Utsålt. Längd: 2 timmar och 10 minuter. Bäst: ”Mareld” och ”Söndermarken”. Sämst: Dipparna som kommer då och då.



Att döma från tidigare recensioner verkar Lars Winnerbäcks turné ha drabbats av samma problem oavsett vilken stad den landat i. Den har varit segt till en början men vilt explosiv mot slutet.

Visst hjälper det att turnéavslutningen tar plats i ett utsålt Globen. I stunder behöver Winnerbäck inte göra så mycket för att lyfta stämningen.

I ”Tror jag hittar hem” räcker det att han sträcker ut armarna i luften för att publiken ska jubla. Och när han i ”Eldtuppen” sjunger ”Jag är gammal, ful och slut som artist” vrålar de unisont: ”NEEEEJ!”.

Men även i kväll finns det en hel del tid till att sitta och rulla tummarna, om man säger så.

Drygt första halvan av konserten behöver knappt förklaras: Winnerbäck står och sjunger om ångest utan att röra sig en millimeter. Ljudet är ovanligt bra, huvudpersonen låter stark i rösten – ofta klarare än på skiva – och bandmedlemmarna är oerhört skickliga. Ändå känns det alldeles för milt.

Men någonting händer i ett av mellansnacken. Med en ödmjukhet famlar sångaren med mikrofonstativet och berättar om sin första gång i Globen. Han var 15 år och hade åkt buss från Linköping för att se Guns N' Roses. Han berättar om killen bredvid honom som mitt under konserten drog ner skinnbrallorna för att kissa.

Spärren släpper och det börjar äntligen tända till i ”Järnvägsspår”. I ”Mareld” lutar Winnerbäck sig över mikrofonstativet, tar i allt han har och hamnar tillsammans med resten av bandet i ett fullskaligt crescendo.

Men det är när publiken jublar in honom tillbaka på scen efter ”Hur och vem och vad” som konserten fullkomligt exploderar. Plötsligt förhöjs Winnerbäcks känslor till tusen.

Under ”Söndermarken” sker ett fängslande samspel mellan sångaren och publiken när de sjunger till varandra under Lars Winnerbäcks regi. När han blir tyst blir Globen tyst. När han skriker gör publiken samma sak och får marken under fötterna att skaka.

Då känns den omtalade sega starten som ett minne blott.



FAKTA Alla låtarna 1. Tror jag hittar hem 2. Paradiset 3. Måste vara två 4. Där elden falnar (men fortfarande glöder) 5. Åt samma håll 6. Eldtuppen 7. Stockholm i okt 8. Järnvägsspår 9. Mareld 10. För dig 11. Elden 12. Elegi 13. Över gränsen 14. Granit och morän 15. Utkast till ett brev 16. Ingen soldat 17. Hur och vem och vad Extranummer: 18. Söndermarken 19. Kom ihåg mig 20. Hymn Extranummer II: 21. Om du lämnade mig nu 22. Hugger i sten 23. Solen i ögonen LÄS MER

