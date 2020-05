Veckans spellista: imponerande debuter och comebacker

avNatasha Azarmi

Publicerad: 06 maj 2020 kl. 15.15

Uppdaterad: 06 maj 2020 kl. 15.42

Foto: Hannah Nyström Hanna Järver släpper sitt andra album i höst.

SPELLISTA Nya namn att upptäcka och kommande uppföljare att se fram emot.



”ON THE FLOOR”

Perfume Genius

Den här kreativa urkraften släpper nytt album 15 maj. Bli inte förvånad om det platsar bland vårens bästa.



”MIN BÄSTA VÄN”

Hanna Järver

Hanna Järver gjorde en exemplariskt fin debut för två år sedan. Första singeln från kommande albumet är en minst sagt värdig uppföljare.



”WOO”

Remi Wolf

Los Angeles-baserade Remi Wolf skrev en av årets mest medryckande poplåtar på 20 minuter.



”THE KEY TO LIFE ON EARTH”

Declan McKenna

21-åringen är i framkanten av den nya generationens britpop.



”SURFACE TENSION”

Genevieve Stokes

Vass lyrik och mjuka pianoballader är Genevieve Stokes främsta signum.



”MAGNOLIA”

Ana Diaz

Vackert bortom beskrivning.



”PRETTY LADY”

Tash Sultana

Den australiensiska multiinstrumentalisten får Ed Sheerans loopande att blekna markant i jämförelse.



”ANYONE BUT ME”

Joy Crookes

För fans av Amy Winehouse och Jorja Smith.



”BACK TO WHERE IT HURTS”

H.Moon

The Mary Onettes-sångaren Philip Ekström sjunger väldigt vackert om att bryta upp. Ett soloalbum kommer 22 maj.



”HAPPINESS IN LIQUID FORM”

Alfie Templeman

17-åringen från brittiska Carlton har det senaste året visat upp en imponerande bredd. Här går han från utmärkt indiepop till glödande disco.



LYSSNA PÅ SPELLISTAN HÄR!



Följ Aftonbladet Musik på Facebook för full koll på allt inom musik

LÄS OCKSÅ Veckans spellista: fågelkvitter och lyxlirare i karantän

LÄS OCKSÅ Veckans spellista: tio låtar du mår bra av

LÄS OCKSÅ Veckans spellista: Ett välbehövligt lugn

KOPIERA LÄNK