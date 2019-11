Sarah Klang blandar sin blues med humor

1. 11:11 2. The music never stopped 3. Strangers 4. Creamy blue 5. Endless sadness 6. Rock n roll blues 7. New day coming 8. Secret life 9. Call me 10. Left me on fire 11. Wildfire 12. Lover Extranummer: 13. It’s been heaven knowing you 14. Blue bird 15. Between the lines 16. Mind 17. Demons

Här kan ni se Sarah Klang: Helsingborg 14/11, Malmö 15/11, Göteborg 16–17/11, Norrköping 21/11, Uppsala 22/11, Örebro 23/11, Gävle 11/12, Sundsvall 12/12, Luleå 13/12, Östersund 14/12, Umeå 15/12