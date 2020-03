Veckans spellista: tio favoriter håller stilen

avHåkan Steen

Publicerad: 04 mars 2020 kl. 09.00

Uppdaterad: 04 mars 2020 kl. 10.05

Foto: Tirileia Ane Brun är tillbaka!

SPELLISTA Ett gäng gamla bekanta lyckas leverera, som det heter, ännu en gång.

”GARDEN SONG”

Phoebe Bridgers

Första sololåten sedan debuten hör till det allra, allra bästa hon har gjort.



”DON’T RUN AND HIDE”

Ane Brun

Hela fem år sedan senaste albumet med egna låtar men i höst kommer äntligen ett nytt. Första singeln är givetvis lysande.



”BITTERSWEET”

Lianne La Havas

Albumet ”Blood” var en liten pärla av djupt rotad brittisk nutidssoul när det kom 2015. Nu får vi mer.



”YOUR LOVE IS TO BLAME”

Don Bryant

En legendar från klassiska soulbolaget Hi bevisar åter att gammal är äldst. 77-åringens tredje soloskiva släpps i maj.



”IF YOU WANT THIS LOVE”

César Vidal

César från Caesars går solo. Här i en kul garagepopversion av Sonny Knights r’n’b-pärla från 1964.



”I DON’T THINK MUCH ABOUT HER NO MORE”

Vampire Weekend

Ezra Koenig tolkar Mickey Newbury i ett nysläppt extraspår till senaste albumet. Föredömlig folkbildning.



”HÖSTENS FÄRGER”

Mauro Scocco

Våren smyger sig på men hos Mauro är det höst. Utmärkt ballad, icke desto mindre.



”LILACS”

Waxahatchee

Gillade Katie Crutchfield redan när hon återupptäckte 90-talsgitarrer men den nya folkiga sidan är ännu vassare.



”DESOULÉ”

Gorillaz feat. Fatoumata Diawara

”Sorry seems to be the hardest word” sjöng Elton John en gång. Här säger Damon Albarn förlåt på tre språk ihop med Malis största stjärna.



”OUR SONG”

Tingsek

Stark, intim Skånesoul om en knepig far och son-relation.



