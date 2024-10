Charli XCX:s bratsommar får en brittsommar

ALBUM Charli XCX:s bratsommar får en brittsommar på ett nytt och nästan överdrivet stjärnspäckat remixalbum.

Charli XCX

Brat and it’s completely different but also still Brat

Atlantic/Warner



POP Visst hördes det redan när ”Brat” kom i juni att det var ett exceptionellt popalbum. Charli XCX:s sjätte skiva var en smutsig, sårbar och självutlämnande historia som ställde frågor om fin och ful kultur – allt draperat i sensationella popmelodier och bangers för klubben. Men få hade nog kunnat gissa att ”Brat” skulle komma att påverka det amerikanska presidentvalet.

Parallellt med att albumet gjorde succé blev ”brat”-begreppet viralt på Tiktok. En ”brat” innebär i Charli XCX-kontext en osnuten tjej – en välkommet uppdaterad variant av rockslyngeln, fast i klubbmiljö. Trenden nådde sin kulmen när Charli XCX krönte presidentkandidat Kamala Harris till brat och hennes kampanjstab omfamnade konceptet.

I september tog popstjärnan farväl av bratsommaren 2024 på sociala medier.

Bara någon vecka senare annonserades remixalbumet med den charmigt pladdriga titeln ”Brat and it’s completely different but also still Brat”.

Charli XCX var en betydande popstjärna redan tidigare. Gästlistan här avslöjar att ”Brat” har tagit henne till ännu en nivå. Från den tidigare potentiella fienden Lorde till hissade namn som The Dare – alla vill vara en del av brathösten.

Som för övrigt börjar i Stockholm. Öppningen ”360” är ett svenskt smörgåsbord där Yung Lean jämför sig själv med ”David Beckham in the noughties” och Robyn berättar om att hon funnits längre än e-mail. (Även svenska rapparen Bladee gästar i låten ”Rewind”.)

”Brat and it’s completely different but also still Brat” är, som titeln antyder, knappast bara 16 remixer staplade på varandra. Många av spåren har genomgått en helrenovering – dock med stor känsla för byggåret och den fuktskadade tapeten. Charli XCX och producenten AG Cook verkar inte kunna sluta spotta ur sig idéer just nu. Här finns en lekfullhet som liksom nålar fast lyssnaren.

”Club classics” blir till katalansk kaosrap i händerna på Barcelonas BB Trickz. ”Talk talk” med turnékollegan Troye Sivan låter som ett besök på en klubb i New Yorks Bushwick. Den oemotståndliga hiten ”Guess” med Billie Eilish är talande för den glimt i ögat som musiken ständigt besitter.

Men här finns också ren och skär skönhet. Caroline Polachek målar med sin futuristiska stämma över ”Everything’s romantic”. Bon Ivers röst får pura discokvaliteter i den Womack & Womack-ljuva bekännelsen ”I think about it all the time”.

Det är också rörande hur gästerna liksom anpassar sig till Charlis universum. Bara Ariana Grande och Julian Casablancas känns aningen malplacerade i sammanhanget.

Den urspungliga ”Brat” kretsade kring självtvivel. Artisten frågade sig om hon verkligen hörde hemma på toppen av listorna. Fortsättningen fångar i realtid Charli XCX:s resa mot slutgiltig popstjärnedom. Ett slags ”oh shit I kind of made it”, för att citera Tinashe-samarbetet ”B2b”. Men euforin bor ständigt granne med dysforin – ett var försiktig med vad du önskar dig ekar hela tiden i de stökiga beatsen.

På ”Brat and it’s completely different but also still Brat” låter det dock som att vi bara har sett början på Charli XCX:s världsherravälde. Framtiden ser så limegrönt bländande ut att sångerskan förmodligen måste bära solglasögon.



