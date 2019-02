Prins Carl Philip + FÖLJ

Prins Carl Philip listar sina bästa hårdrockslåtar

avSofia Styrman

MUSIK 15 februari 2019 15:42

Prins Carl Philip är inte inte bara är en motorprins utan även är en riktig rockprins.

Under invigningen av Svenska Rallyt listade prinsen sina bästa hårdrockslåtar.

– Det går inte att välja bara en, svarade prinsen.

Prins Carl Philip, som är Rally Swedens officiella beskyddare, invigde Svenska Rallyt i Karlstad. Under invigningen intervjuades han av radiostationen Rockklassiker. Prins Carl Philip berättade om sitt stora motorintresse och om sitt besök i Värmland. Han fick frågan om han själv skulle delta i Svenska Rallyt:

– Jag behöver träna lite mer om det skulle bli aktuellt, sa prins Carl Philip.



1 av 2 | Foto: Peter Wixtröm Prins Carl Philip.

Lyssnarna fick ställa frågor till prinsen och under programmet kom det fram att prins Carl Philip är en riktig hårdrocksfantast. Prinsen fick frågan om vilka hans favoritrocklåt eller favoritrockband är.

– Det går inte att välja bara en, svarade prinsen. De som dyker upp spontant i minnet är ”Run to the hills”, ”Stairway to heaven” och självklart måste jag nämna ”Sweet child o' mine” ”Bohemian raphsody” med Queen ligger också i tiden och ska man nämna något nyare skulle jag säga ”Sound Of Silence” med Disturbed.

