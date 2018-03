Di Leva gör snygg men oväntat försiktig Bowie-show

1. Ziggy Stardust 2. Rebel rebel 3. The Jean Genie 4. Changes 5. Starman 6. Ashes to ashes 7. Fame 8. Fashion 9. Let’s dance 10. Young Americans 11. Wild is wind 12. This is not America 13. Lazarus 14. Space oddity 15. TVC 15 16. Golden years 17. Under pressure 18. Life on Mars? 19. ”Heroes” 20. Where are we now?