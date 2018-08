Skivrecensioner + FÖLJ

Travis Scotts nya album är en nöjespark för vuxna

Foto: FLORENCE CASSISI/AFP Travis Scott slår ett slag för nöjesparken på sitt tredje album.

MUSIK 9 augusti 2018 11:26

ALBUM Just som man trodde att trap slutgiltigt stagnerat kliver en av genrens förgrundsfigurer fram med sitt starkaste album hittills.

++++

Travis Scott

Astroworld

Epic/Sony



HIPHOP Travis Scotts tredje album är döpt efter den nedlagda nöjesparken Six Flags Astroworld i hemstaden Houston, Texas. På det David LaChapelle-fotade omslaget bildar den 26-årige rapparens uppblåsbara guldhuvud ingången till parken. I en intervju med tidningen GQ ryter han ifrån:

– Det är så albumet kommer att låta – som att ta en nöjespark från barn. Vi vill ha den tillbaka. De tog det roliga ur staden.

Sedan debuten ”Rodeo” har Travis Scott varit en av de tongivande figurerna i att göra trap till världens mest populära musikstil. Man kan höra hans influens på Kanye Wests ”Yeezus” och Drakes ”More life”. Men det här är hans eget, hittills oöverträffade verk.

Med atmosfäriska och futuristiska produktioner, dynamik och fri form är ”Astroworld” en liten kusin till Frank Oceans ”Blonde”. Det är också ett modernt album i bemärkelsen att så många är inblandade och att beats och gitarrslingor verkar ha mejlats in från världens alla hörn, precis som på Drakes ”Scorpion”. Reine Fiske från svenska Dungen visste till exempel inte ens att han var med på albumet förrän Kevin Parker från det av r’n’b-världen så omfamnade indiebandet Tame Impala mejlade och frågade om han fick låna Fiskes riff.

Albumets gästlista påminner om en nöjespark för vuxna. Frank Ocean dyker upp och rapsjunger om blå byxor på ”Carousel”. James Blake lindar in ”Stop trying to be god” i sin bomullsröst. John Mayer gör en sorts minimalistisk jazzfunk i ”Astrothunder”. Lägg till prominenta popstjärnor som Drake och The Weeknd och de senaste inom rap (Gunna, Sheck Wes, Juice WRLD).

Men det här är inte bara ett album som vilar på sin tunga gästlista. Travis Scott håller allt tillsammans som en Kanye West-lik kurator. I sista spåret ”Coffee bean” stiger han själv fram i strålkastarljuset och reflekterar om sitt nyblivna föräldraskap tillsammans med tv-profilen och modellen Kylie Jenner:

”Your family told you I’m a bad move/Plus, I’m already a black dude.”

När vi summerar Travis Scotts karriär kommer ”Astroworld” att stå längt upp i versaler.

BÄSTA SPÅR: ”Carousel”, ”Stop trying to be god”, ”Coffee bean”.



