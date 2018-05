Jenny Wilson + FÖLJ

Jenny Wilson skapar musikalisk revolution

Foto: Foto: Anders Deros Jenny Wilson sätter sig på knä och vädjar om förändring.

MUSIK 4 maj 2018 01:23

KONSERT Jenny Wilson leder kampen för rättvisa med bravur när hon gör sin första Sverigespelning med "Exorcism".

++++

Jenny Wilson

Plats: Pustervik, Göteborg. Publik: ca 500. Längd: 80 minuter. Bäst: ”Exorcism” och "Forever is a long time". Sämst: Människor som pratar sig genom hela låtar.



GÖTEBORG. Tidigare i vår släppte Jenny Wilson ett av årets viktigaste album. I detalj sjöng hon om en våldtäkt hon blivit utsatt för, om bearbetandet och läkandet som följde.

I en intervju med det brittiska musikmagasinet Loud and Quiet berättar Wilson att det tog ett halvår efter händelsen innan hon plockade upp ett instrument igen. Hon visste inte hur hon skulle ta sig an det fruktansvärda som hade hänt henne.

Men hon lyckades till slut — och med mer glöd än någonsin förr. Som vanligt tippade hon inte på tårna, utan slängde sig rakt in i livets känsligaste delar.

När hon gör Sverigepremiär med "Exorcism" i bakfickan går hon upp på scen i röd slöja och inleder med hårdhudade "Rapin". Rösten är lika fängslande och skarp som på skiva.

Hon ödslar ingen tid under låtarna som följer. Hon lägger sig skrikandes vid publiken, för att i nästa sekund hoppa upp och dansa ohämmat.

Det är fascinerande, ibland skrämmande. Men alltid lika rörande. Kanske mer så nu än på skiva. För nu står hon här framför oss och viker ut sitt hjärta. Hon sätter sig på knä, tittar oss i ögonen och skriker att vi ska kräva rättvisa. Att vi ska slå tillbaka mot samhällets bisarra strukturer.

Ibland mjuknar hennes röst. Som när hon sjunger ömhudat i ”Forever is a long time”. Det är lätt att känna med henne när hon vädjar om sällskap i mörkret. Två män i publiken, främlingar för varandra, delar en gemensam nick innan de tillsammans börjar gunga i takt till musiken. Det är det speciella med Wilson, hon kan gå från knivskarp till hudlös utan att någonsin förlora greppet om sin publik.

I höjdpunkten "Exorcism" vibrerar musiken hårt under fötterna, det tunga beatet tillsammans med Wilsons intensiva skrik överväldigar: "Oh I’m ready for this fight/Stains of blood on the horizon".

Efteråt krävs det några sekunder för att komma tillbaka på jorden. Hjärtat ropar efter förändring.

Orädd och envis leder Jenny Wilson kampen för rättvisa framåt. Det går inte att göra annat än att följa med.



Jenny Wilson gör ytterligare tre spelningar i maj. Hon spelar i Stockholm i kväll, Malmö 11/5 och Uppsala 25/5.

4 maj 2018 01:23