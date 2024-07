Gladfeministisk disco med Katy Perry

Publicerad 09.14

plus Följ email Mejla share-arrow Dela unsave Spara

expand-left helskärm Katy Perry uppmuntrar kvinnor till mycket, bland annat att dricka starksprit, i videon till nya singeln ”Woman’s world”.

SINGEL ”Woman’s world” är inte i närheten av att bryta något slags ny mark. Men Katy Perrys glada twist på feministisk discopop lär fylla otaliga dansgolv redan i kväll.



Katy Perry

Woman’s world

Capitol/Universal

expand-left helskärm



POP Förhandssnacket kring ”Woman’s world”, Katy Perrys första singel från hennes första album på fyra år, har handlat mycket om att den är delvis skriven och producerad av Dr Luke.

Att den person som Kesha under minst sagt uppmärksammade former anklagade för sexuella övergrepp ligger bakom en låt om ”female empowerment” väcker onekligen en del förståeliga reaktioner, även om parterna lyckades nå förlikning utanför rättssalen och Dr Luke alltjämt hävdar att han var oskyldig.

Katy Perry har uppenbarligen bättre erfarenheter av stjärnproducenten som tidigare hjälpt henne med åtskilliga låtar, däribland jättehitsen ”Roar” och ”I kissed a girl”. Nu är han en av personerna bakom Perrys kommande album ”143” (gammalt internetslang för ”I love you”, byggt på antalet bokstäver i de tre orden), i sällskap med namn som Max Martin, Stargate, Rocco Did It Again! och Vaughn Oliver.

Perrys sjunde fullängdsskiva släpps 20 september och att döma av den här singeln verkar det kunna bli en yster och partyorienterad historia.

”Woman’s world” är discopop i sin mest ursprungliga idé, med en refräng som gjord för att explodera på den sortens inbjudande och modernt tänkande dansgolv där discon en gång slog rot (mer om det, för den som är intresserad, i den här varmt rekommenderade serien).

Som poplåt betraktad flyttar ”Woman’s world” knappast några gränser. Den här sortens musikaliska Madonna-kalkerande kändes nästan snäppet för nostalgiskt redan när jämnåriga Lady Gaga släppte ”Born this way” för 13 år sedan.

Och om vi jämför med feminismen hos nutidspopens främsta giganter, som Beyoncé eller Taylor Swift, framstår öppningsraderna ”Sexy, confident/So intelligent/She is heaven-sent/So soft, so strong” som något på en konstnärligt ganska mycket mer basal nivå.

Men nämnda monsterrefräng räcker sannolikt precis så långt som Katy Perry vill. När hon dessutom adderar en underhållande dumsmart video – där hon bland annat klär ut sig till Rosie the Riveter och placerar den inte okontroversiella influencern, youtubern och sångerskan Trisha Paytas i en central roll – lär hon sannolikt lyckas alldeles utmärkt med att snabbt placera låten i det allmänna medvetandet.



LÄS FLER SKIVRECENSIONER HÄR!



LÄS ÄLDRE SKIVRECENSIONER HÄR!



Följ Aftonbladet Musik på Facebook, Instagram, X, Threads och Spotify för full koll på allt inom musik