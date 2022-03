Spellista: De 28 tuffaste låtarna från februari 2022

helskärm ”Listen to them – the children of the night. What music they make.”

SPELLISTA. I föränderliga och oroliga tider går det att sitta still i båten – eller radikalt byta kurs.

Därför blir min sista månadslista något annorlunda. En annan struktur och ett pedagogiskt upplägg som hade varit kul att jobba vidare med, men som i stället får bli dess svanesång.

Tack och förlåt. Nu vänder vi blad.

”March of the insane”

Dream Widow

arrow Splatterrullen ”Studio 666” tycks enligt recensionerna vara en djävulsk dikeskörning. Men, fan i mig, dess tonsättning är av ren Oscarsklass. Tankarna går till Dave Grohls ambitiösa Probot-projekt med skillnaden att det här är Foo Fighters-frontmannen själv som antar Tom G Warrior-rollen. Ugh!



”The acres/the ache”

Absent In Body

arrow När du låter medlemmar från Sepultura, Neurosis och Amenra få fria tyglar kan det låta precis så här.



”Home of the brave”

Treat

arrow En av mina vänner har startat entusiastprojektet att samla alla avsnitt av det legendariska radioprogrammet ”Rockbox”, sänt i Sveriges Radio P3 mellan 1984 och 1989, och sprida dem i bekantskapskretsen. Ett stående inslag i dessa radiosändningar var detta meriterade huvudstadsgäng, som sedan återlanseringen 2010 gått från klarhet till klarhet och som inte tycks ha tappat farten än.



”Comfort in complicity”

Venom Prison

arrow Larissa tar i så hon närmast Stupar i den Walesbaserade giftensemblens skarpaste attack hittills. Mer av denna vara på aktuella fullängdaren ”Erebos”.



”The howling”

Watain

arrow Efter den rasande urladdningen ”Trident wolf eclipse” (2018) tycks Upplandselakingarna ha återupptäckt de blästrande hårda, men samtidigt spöklikt harmoniska, stämningarna från exempelvis ”Lawless darkness” och ”Sworn to the dark”.



”Sulphur fire”

Kvaen

arrow Fy kvaen vad bra Jacob Björnfots ambitiösa enmansprojekt är! Isande vindar från den nordligaste nord sveper fram medelst svärtad och melodiskt perfekt piskfest. Andra fullängdaren ”The great below” släpps den 25 mars.



”Seventh sun”

Scorpions

arrow Hannoverveteranernas färska album ”Rock believer” är till stora delar en tradig snoozefest, men detta suggestiva stycke kastar fängslande tankar åt ”The zoos” tidiga 1980-tal. Och en skivkarriär som just i den gångna månaden fyllde 50 år är värd all respekt, oavsett aktuell form.



”Higher”

Degreed

Med risk för att låta alltför (de)greedy – hade allt på färska ”Are you ready” hållit samma klass som ovan redovisade skulle Eclipse varit allvarligt hotade på den svenska melodiösa hårdrockstronen. Nu blir det bara ett nästan, om än ett väldigt övertygande sådant.



”I am the void”

Eucharist

arrow Under några år i mittskåran av 1990-talet intog Veddingegänget en sidoposition i närheten av exempelvis At The Gates och Unanimated. Nånstans där fastnade det, och på comebackplattan – den första på 25 år! – rumlar den enda återstående originalmedlemmen Markus Johnsson på som om tiden stått stilla. Kuriosa: Ursprungligen spelade en viss Daniel Erlandsson trummor i bandet …



”Handshake with hell”

Arch Enemy

arrow … det vill säga samme herre som vi hör svinga cymbaler i Mike Amotts avsevärt mer framgångsrika skötebarn. Andra mumsbiten från stundande julialbumet ”Decievers” smakar ungefär som det brukar, med den stora skillnaden att Alissa White-Glutz bitvis överger sin gruffiga strupsång för avsevärt lenare tongångar.



”The silver arc”

Cult Of Luna

arrow Inte en cell i kroppen lämnas oberörd när hemvändaren Johannes Persson låter sin inre personliga kamp tonsättas av de karga omgivningarna i norr. Februarigiven ”The long road north” är lika mycket en inre resa som en exkursion i det vidsträckta med en verkshöjd som sträcker sig högre än Kebnekajse.



”Swan song”

Kublai Khan TX feat. Scott Vogel

arrow En välriktad knockout – som träffar ännu hårdare då Terrors sångvogel bidrar med snärtiga stämbandsjabbar.

helskärm Kreators Mille Petrozza på Gefle Metal Festival 2016.

”Hate über alles”

Kreator

arrow Pålitlighetsthrash av bästa snitt. Ännu 38 år in i karriären tvekar Essens finest inte att hissa flaggan för allt som är rätt och riktigt. Bra så.



”The pilgrimage”

Saxon

arrow Listans andra samling ATP-poäng delas ut till slitvargarna från Barnsley, South Yorkshire. Men där de tyska kollegorna har tappat såväl relevans som form under senare år står Saxon stolta och stabila. Att detta spår, hämtat från månadsfärska ”Carpe diem”, låter tankarna vandra mot 1984 års ”Crusader” gör knappast saken sämre.



”Nightfall”

Dark Funeral

arrow Efter den mer sansade föregångarsingeln ”Let the devil in” är huvudstadspandorna här tillbaka i vansinnigt helvetesblastande form. Refräng-black metal blir knappast bättre än så här.



”Resentment always simmers”

Napalm Death

arrow Tänkt som en bilaga till två år gamla ”Throes of joy in the jaws of defeatism” finns det på ”Resentment is always seismic – A final throw of throes” utrymme att ta ut svängarna. Om det så gäller covers på Slab! och Bad Brains eller ett blastbefriat industristycke likt ovan är irrelevant. Napalm Death fortsätter vara ett av samtidens viktigaste band.



”When the gods came”

Amorphis

arrow Sedan finländarna slog sig i lag med svenske Jens Bogren i och med 2015 års ”Under the red cloud” har deras kvalitetskurva fortsatt peka uppåt. Och med tanke på att de fortsätter trollbinda lyssnarna på fjortonde fullängdaren ”Halo” bör de knappast kicka coachen inom överskådlig framtid.



”Event horizon”

New Horizon

arrow Under pågående behandling mot leukemi lyckades Erik Grönwall hitta energi nog att förverkliga sina power metal-drömmar initerade av tidigare Heat-kollegan Jona Tee. Det låter precis som du kan tänka dig, det är lika bra. Så varför tveka?



”Death to the holy”

Zeal & Ardor

arrow Ondsint gospel må låta som en dikotomi, men funkar ypperligt i händerna på Manuel Gagneux skötebarn. Total renons på föreställningar om vad som egentligen går att förena under samma paraply bjuder självbetitlade tredjegiven på en spretigt sammanhållen genrebonanza som känns på riktigt.



”Put your back into the oar”

Amon Amarth

arrow Row! Row! Row! Row!



”Sleeves off”

VoiVod

arrow Den tidiga thrashscenens mest egensinniga visionärer upphör aldrig att fascinera eller förundra. Progressiv punk möter progressiv metal i en kosmisk kyss som det slår stjärnor om.



”Akumu”

Ibaraki feat. Nergal

arrow Ett musikaliskt samarbete mellan Triviums Mathew K Heafy och Emperors Vegard ”Ihsahn” Tveitan låter kanske som katthår i hummusen. Men, ta mig tusan, det funkar kanon – och blir knappast sämre av ett gästspel av Behemoths Adam ”Nergal” Darski.



”Save us”

Evergrey

arrow Blott ett år efter senaste fullängdaren ”Escape of the phoenix” reser sig de evigt grå ur askorna med löftet om en ny fullängdare. Och håller kvaliteten på ”A heartless portrait: The orphean testament”, släpp satt till den 20 maj, samma klass som förhandslyssningen ska vi skatta oss lyckliga.

helskärm Hammerfalls Joacim Cans och Oscar Dronjak på Sweden Rock Festival 2019.

”Too old to die young”

Hammerfall

arrow Pandemirestriktioner satte stopp för eventuella inspelningsplaner på andra sidan Atlanten, varvid en reträtt till karriärbyggande Fredman-studion i Göteborg i stället blev ett rent lyckokast.



”Dana-dan”

Bloodywood

arrow Indiens största export i den ruffigare skolan har gjort sig en karriär, speciellt i Storbritannien, genom att blanda nu metal med inhemsk instrumentering. Eventuell exotism å sida – det här svänger.



”Fallen mountain”

Demonical

arrow I Avesta står världens största dalahäst och hälsar såväl närboende som långväga besökare. Ämnar den gamla järn- och stålorten emellertid byta rondellhund går det lika bra med att resa en gigantisk HM2:a vid stadsgränsen. De som fattar, de gör det.



”Sweet & salt”

Port Noir

arrow En gång i forntiden (eller i alla fall 2013) skrev jag om ett projekt som existerat i typ en pisskvart, men ändå fått In Flames frontman Anders Fridén att komma och vifta med kontrakt. Nio år senare är A.I. Act mer kända som Port Noir, men gör fortfarande musik värd att springa benen av sig efter.



”To resist forgetting”

Rolo Tomassi

arrow Bandnamnet må låta som något du häller i din bolognese, men Sheffieldkvintettens blandning mellan Converge, Code Orange och Meshuggah är fylligare än så. Och därmed pasta.



Bonus: ”Forfeit” Shape Of Despair, ”Lithopaedic” Hath, ”Blooded” Immolation, ”Dread reaver” Abbath, ”The steeple” Halestorm, ”Dead from the start” Kill The Lights, ”Thermal runway” Pupil Slicer/Cara Drolshagen, ”Turn the wounds” BillyBio, ”Murder machines” Marillion, ”Deadbeat” Incite, ”Merciless slut cult” Demiricous, ”Hey uh” Dropout Kings, ”Sacrifrice” Induction, ”Architecture of the I” Persefone, ”Losing” Abyss, Watching Me, ”Scars” Warpath, ”Even in his youth” Rotting Out, ”VII nails” Brodequin, ”Bleeding ore” The Defaced, ”Madness” Flames Of Fire, ”Abysmal tides” Ironmaster, ”The unkillable soldier” Sabaton, ”Gimme danger” Crossfaith/Ralph, ”Flock” Haunted By Silhouettes, ”Dystopia” Caliban/Christoph Wieczorek, ”Fighter” Hardcore Superstar, ”All colors of darkness” NervoChaos, ”Who wants to die old” Hangman’s Chair, ”Pipe dreams” Konvent, ”Still the claim” Thormesis, ”Threacherous rats” Age Of Dystopia, ”Long live the fist” Skull Fist, ”Merciless death” Masakre, ”PTSD” JordiPurp/Fever 333/Jason Aalon Butler, ”The cloak of disquiet” Pure Wrath, ”Neon gods” Bloodred, ”Hollow” Spirit Adrift, ”Dominatrix” Void Of Vision, ”Guillotine” Stray From The Path, ”Within the eyes” Nordjevel, ”Stockholm syndrome” Erra, ”Bastards of the earth” Allegaeon, ”Bleeding from every hole” Crowbar, ”Titan” Diablo, ”Constructing a war against you” Field Of Flames, ”Super deluxe” Black Map, ”The dying world” Desolate Shrine, ”Praise the eternal nightmare” The Devils Of Loudon, ”1992” Extinction A.D., ”Poverty hymn” Falls Of Rauros, ”Faithless” Smash Your Enemies, ”Hate fucked face” Fetal Blood Eagle, ”The swan” Playgrounded, ”Bottomdweller” Corpsegrinder, ”Of molded bread and rotten wine” Ultra Silvam.



Som alltid – spela högt eller låt bli.



LYSSNA PÅ SPELLISTAN HÄR!



