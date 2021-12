Den norénska julen är plötsligt trevlig

1. En vintervisa 2. Goder afton 3. Stilla natt 4. Walk with you 5. Rise again 6. Elin i hagen 7. Sånger från dig (tunna skivor) 8. Guldet blev till sand 9. En sångarsaga 10. Sweet Jackie 11. Brother 12. I ungdomen 13. Musiken är mitt liv (Bo Diddley) Extranummer: 14. I feel like Christmas 15. Higher love 16. Strövtåg i hembygden



Här kan du se Gustaf & Viktor Noréns julkonsert: Slagthuset, Malmö 16/12, Linköping konsert & kongress 19/12, Leksands kyrka 20/12.