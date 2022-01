Costello gör en bra cover på sig själv

helskärm Elvis Costello återvänder till den rastlösa energin på sina tidiga album på nya skivan ”The boy named if”.

ALBUM 67-åringens nya album kan betraktas som en underhållande cover på Elvis Costello.



Elvis Costello & The Imposters

The boy named if

EMI/Universal

ROCK Elvis Costellos 26 studioalbum låter mycket bekant.

På ”The boy named if” försöker 67-åringen från London att koppla in låtarna i samma eluttag som han använde för snart 40 år sedan. Lite som att Costello kurerar en utställning om sig själv med nyskriven musik. I montrarna syns bland annat albumen ”This year’s model” och ”Armed forces”.

Då som nu har musiken en förtjusande attack. En låt hinner knappt sluta innan nästa börjar. Trummorna överröstar nästan sången, gitarrerna hugger sig fram och en full Farfisa-orgel välter glasen på bordet.

Det finns egentligen inga större problem med att Costello återanvänder sig själv. Hans unga jag måste i dag vara så främmande för honom att det är som att upptäcka något nytt. Greppet passar även skivans tema, en tonårsaga om de besvärliga åren mellan att vara barn och och bli vuxen. Men Costello blir sällan något mer än en underhållande cover på sig själv.

Sedan är det svårt att tänka sig att en 25-årig Elvis hade släppt en ”hardback storybook edition” med en bok på 88 sidor och illustrerade noveller baserade på de nya låtarna.

Det krävs en del för att få folk att betala runt 400 kronor för ett nytt album på cd i dag.

BÄSTA SPÅR: ”Magnificent hurt”.



