Publicerad: 07 december 2020 kl. 15.48

Shawn Mendes är fast i samma gamla mönster

Av: Natasha Azarmi

Publicerad: 07 december 2020 kl. 15.48

Foto: Glen Luchford Mendes roll som harmlös och trevlig popstjärna är uppskattad men den gör knappast under för musiken.

ALBUM Musiken på Shawn Mendes fjärde album har upplevt en viss mognad.

Men låtarna är i starkt behov av en personlighet.

++

Shawn Mendes

Wonder

Universal



POP En scen i Shawn Mendes nya dokumentär visar hur popstjärnan kommer hem till sitt pojkrum i Ontario och blir smått exalterad över nytvättade örngott.

Han är helt vanlig kille, berättar han. Ibland vill han till och med byta ut turnélivet mot hemmakvällar hos familjen eller ligga på gräsplanen med sina vänner och röka en joint.

Mendes ödmjuka persona har blivit en lika självklar del av hans artisteri som musiken, han är den leende popstjärnan som alltid gör tid för fansen.

Men varje replik i ”In wonder” låter som ett jobb av tio mediokra manusskrivare och det är svårt att ta citat som ”If I tell the world I’m just a normal human, are they going to stop coming to my shows?” på allvar.

Albumet lider av samma problem.

Mendes har en stark röst och det är inget fel på det han sjunger om: ångest, förälskelse (nästan varje låt innehåller spår av flickvännen Camila Cabello) och pressen som kommer med ett liv i offentligheten. Men klyschorna är alldeles för många och både text och musik är i starkt behov av en personlighet.

Sockersöta ”Always been you” har förvisso potential att ta över tronen från Ed Sheerans ”Thinking out loud” och bli nästa sönderspelade bröllopslåt, men det blir sällan roligare än så.

Tidigare i år släppte även Taylor Swift en egen dokumentär. I ”Miss Americana” pratar artisten om hur hon jobbar under helt andra villkor än sina manliga kollegor:

”The female artists have reinvented themselves 20 times more than the male artists. They have to or else you’re out of a job.”

Citatet för tankarna direkt till Mendes. 22-åringen har bytt sound noll gånger sedan debuten 2015. Musiken på hans fjärde album har upplevt en viss mognad och han slänger ofta in stora körer och stegringar i hopp om att beröra. Men det handlar i grunden om samma oskyldiga popballader som alltid.

Det finns absolut intressanta inslag.

Justin Bieber-samarbetet ”Monster” förmedlar tyngre rader när de två barnstjärnorna sjunger om att behöva växa upp i rampljuset: ”I'll take responsibility for everything I've done/Holding it against me like you're the holy one”.

Och när Shawn Mendes väver in dansanta och funkinfluerade beats i ”Higher” snuddar han nästan vid någonting nytt.

Men i övrigt är det lika intressant som ett par nytvättade örngott.

BÄSTA SPÅR: ”Monster” (feat. Justin Bieber).



LÄS FLER SKIVRECENSIONER HÄR!



LÄS ÄLDRE SKIVRECENSIONER HÄR!



Följ Aftonbladet Musik på Facebook för full koll på allt inom musik

KOPIERA LÄNK

Publicerad: 07 december 2020 kl. 15.48

LÄS VIDARE