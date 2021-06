Årets album

Ana Diaz – Tröst och vatten

Ane Brun – After The Great Storm

Hov1 – Montague

Victor Leksell – Fånga mig när jag faller

Yasin – 98.01.11

Årets folkmusik

Garmarna – Förbundet

Lena Jonsson Trio – Stories from the Outside

Northern Resonance – Northern Resonance

Thommy Wahlström – Låtar på sopransaxofon

Ånon Egeland/ Mikael Marin – Farvel, Farvel

Årets alternativa pop

Alice Boman – Dream On

Ane Brun – After The Great Storm

El Perro del Mar – Free Land

LÉON – Apart

Little Dragon – New Me, Same Us

Årets hiphop

BENNETT – OCH DU HETER?

Guleed – Lucky 20

Jireel – Sex Känslor

Yasin – 98.01.11 & More To Life

Zacke – Pengar. Frihet. Zakaria Jamal.

Årets hårdrock/metal

Dark Tranquillity – Moment

Hällas – Conundrum

Lucifer – Lucifer III

Necrophobic – Dawn of the Damned

Vampire – Rex

Årets jazz

Amanda Ginsburg – I det lilla händer det mesta

Ellen Andersson – You Should Have Told Me

Hederosgruppen – Storstrejk

JH3-Jari Haapalainen Trio – FUSION FOREVER

Rymden – Space Sailors

Årets klassiska

Cecilia Zilliacus & Bengt Forsberg – Swedish Violin Treasures

Herbert Blomstedt/Gewandhausorchester Leipzig – Brahms Symphony No. 1

Jacob Kellermann & Christian Karlsen – Rodrigo, Coll & Harden: Guitar Works

Martin Fröst & Concerto Köln – Vivaldi

Orfeus Barock Stockholm, Johannes Rostamo, cello & Luca Guglielmi, cembalo – J.S. Bach & C.P.E Bach:

Works

Årets visa/singer-songwriter

Ane Brun – How Beauty Holds The Hand Of Sorrow

Christian Kjellvander – About Love and Loving Again

Iiris Viljanen – Den lilla havsfrun

Mando Diao – I solnedgången

Tomas Andersson Wij – Högre än händerna når

Årets låt

Dree Low & Owen – Dip Dip

Greekazo & Dree Low – Ice Cream

Kygo, Avicii & Sandro Cavazza – Forever Yours – Avicii Tribute

Miss Li – Komplicerad

Victor Leksell – Svag

Årets nykomling

Daniela Rathana

HAVAL

Klara Keller

Mona Masrour

Myra Granberg

Årets pop

Ana Diaz – Tröst och vatten

estraden – Mellan hägg och syrén

Myra Granberg – Bara hälften kvar

Newkid – MOUNT JHUN

Victor Leksell – Fånga mig när jag faller

Årets soul/RnB

Cherrie – Ingen annan än du, Maria, 123 (feat Yasin)

JÁNA – Flowerworks samt Green

Mona Masrour – Påminner mig, Får aldrig nog, Exclusive (feat 1.Cuz), Easy (feat L1NA)

Nápoles – Slowin It

Zikai – Make You Mine

Årets producent

Amr Badr

Fanny Hultman

Manny Flaco

Myra Granberg

Oscar Holter & Martin Sandberg

Årets rock

Florence Valentin – Det var en gång

Hurula – Jehova

Håkan Hellström – Rampljus

Johnossi – Torch//Flame

Thåström – Klockan 2 på natten, öppet fönster…(live)

Årets dansband

Barbados – Vi

Casanovas – Mota Olle i grind

Larz-Kristerz – Lättare sagt än gjort

Martinez – Bubbelgum

Streaplers – En gång till

Årets barnmusik

Britta Persson – Folk – Dikt och toner om personer

Ensemble Yria – Virvel & Vinda

Karl-Petters Orkester – Jag har blivit farbror

LongKalsong – Upptäckarklubben

Micaela Gustafsson – Småpunk -musiken från Trotspodden, Barnradion Sveriges Radio

Årets elektro/dans

Axel Boman – Eyes Of My Mind

Bella Boo – Let’s Go Out

Off The Meds – Off The Meds

Rebecca & Fiona – Fet House Mode, Another World, Heart Skips A Beat, People Getting Mad

Studio Barnhus, Axel Boman, Kornél Kovács, Pedrodollar – 10

Årets textförfattare

Ana Diaz – Tröst och vatten

Guleed – Lucky 20

Håkan Hellström – Rampljus

Mona Masrour – Påminner mig, Får aldrig nog, Exclusive (feat 1.Cuz), Easy (L1NA)

Yasin Mahamoud – 98.01.11 & More To Life

Årets kompositör

Ana Diaz

Ane Brun

Jonnali “Noonie Bao” Parmenius

Ludwig Göransson

Victor Thell

Årets musikvideo

Andreas Almkvist – Rebecca & Fiona – Fet House Mode

Filip Nilsson – Major Lazer feat. Marcus Mumford – Lay Your Head On Me

Nim Kyoung Ran – Daniela Rathana – Ansikte

Simon Gullström – Theophilia – Let There Be Light

Vedran Rupic – Salvatore Ganacci feat. Sébastien Tellier – Boycycle

Årets artist

Miriam Bryant

Miss Li

Newkid

Victor Leksell

Yasin